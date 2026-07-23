Σταύρος Γεωργίου: Μυστήριο με το κίνητρο του Αιγύπτιου – Η κοινή έξοδος που κατέληξε στη στυγερή δολοφονία

Σοκ εξακολουθεί να προκαλεί η άγρια δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στον Άγιο Παντελεήμονα, με τις Αρχές να προσπαθούν να φωτίσουν τα κίνητρα πίσω από ένα έγκλημα που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα βίαιο.

Το βράδυ της Τετάρτης 22/7, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 28χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

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Ο 73χρονος δικηγόρος φέρεται να γνώρισε τον 28χρονο Αιγύπτιο λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία, χωρίς κανείς να μπορούσε να φανταστεί ότι η συνάντηση αυτή θα εξελισσόταν σε τραγωδία.

Ο νεαρός αλλοδαπός ομολόγησε την πράξη του, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει σαφείς απαντήσεις για το τι προηγήθηκε μέσα στο γραφείο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι γνωρίστηκαν με το θύμα μέσω μιας κοινής παρέας με την οποία νωρίτερα το βράδυ της Δευτέρας είχαν βγει έξω και είχαν διασκεδάσει.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, ο δικηγόρος προσφέρθηκε να γυρίσει σπίτι τον 28χρονο με το αυτοκίνητό του, ωστόσο, έκαναν μια στάση στο γραφείο του θύματος. Εκεί, οι δύο άντρες τσακώθηκαν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

«Τσακωθήκαμε για αυτό, τον χτύπησα και έφυγα», φέρεται να υποστήριξε. Όπως περιέγραψε, σύμφωνα με το ΕΡΤNews, άρπαξε το κεφάλι του ποινικολόγου και άρχισε να το χτυπάει στους τοίχους και στα κομοδίνα μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του και τον εγκατέλειψε στο πάτωμα. Αμέσως μετά, είπε κατά τις ίδιες πληροφορίες, ότι πήρε τα χρήματα και το λάπτοπ που βρήκε και εξαφανίστηκε.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε στοιχείο, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο γεγονός ότι ο 28χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν.

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Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο 28χρονος είχε υποβάλει αίτημα ασύλου το οποίο απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα να διαμένει παράνομα στη χώρα. Επίσης, σε βάρος του εκκρεμούσε από το 2024 ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης.

Άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στον δολοφόνο του

Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Αυτό, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, σημαίνει πως ο ποινικολόγος γνώριζε τον άνθρωπο που μπήκε στον χώρο και του άνοιξε ο ίδιος την πόρτα.

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Το υλικό από κάμερες ασφαλείας αποδείχθηκε καθοριστικό. Οι ερευνητές εντόπισαν βίντεο που δείχνουν τον Σταύρο Γεωργίου να κατευθύνεται προς το γραφείο του, έχοντας σε πολύ κοντινή απόσταση έναν άνδρα, ο οποίος λίγο αργότερα φέρεται να μπήκε μαζί του στο κτίριο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER:

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Βάναυσα χτυπημένος ο ποινικολόγος

Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ήταν συγκλονιστική. Ο 73χρονος βρέθηκε νεκρός, φέροντας πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός του επήλθε από βαριές κακώσεις, αποτέλεσμα ακραίας και παρατεταμένης βίας.

«Τον έψαχναν τον αδερφό μου όλη μέρα και ανέβηκαν τα κορίτσια στο γραφείο και έψαξαν και βρήκαν τον θυρωρό που έχει κλειδιά, για να μπορέσουν να μπούνε. Και όταν μπήκε η μία η κόρη, η άλλη είχε κάτσει στο αυτοκίνητο κάτω, είδε τα πόδια και τα αίματα. Ευτυχώς δεν είδε παραπάνω, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε, δεν βλέπεται. Τα κορίτσια επικοινώνησαν (μαζί μου) πριν έρθει ο θυρωρός. Πριν έρθει ο θυρωρός να ανέβει επάνω και έφυγα εγώ, γιατί εγώ ήμουν στη δουλειά. Και έφυγα και πήγα στο γραφείο. Ήρθε ο θυρωρός άνοιξε, ανέβηκα πάνω και η Αστυνομία δεν με άφησε να μπω καθόλου» ανέφερε στο Mega ο αδελφός του δικηγόρου.

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Η είδηση της δολοφονίας προκάλεσε θλίψη στον νομικό κόσμο, ενώ οι δύο ανήλικες κόρες του, που συμμετείχαν στις αγωνιώδεις αναζητήσεις του πατέρα τους, βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση μετά την τραγική αποκάλυψη.