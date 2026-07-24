Έσβησε μέσα σε 20 λεπτά η φωτιά που ξέσπασε μέσα σε οικόπεδο στο Κορωπί

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 24/7 στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε οικόπεδο στο Κορωπί Αττικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση μέσα σε χωράφια και οικόπεδα, επί τής οδού Πεισιστράτου και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές, επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, επί τόπου έσπευσαν μέσα σε μισή ώρα και επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 12 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων, οι οποίοι κατάφεραν να τη σβήσουν σε μόλις 20 λεπτά.

Στην περιοχή ευτυχώς πνέουν ασθενείς άνεμοι, γεγονός που βοήθηκε στο έργο των πυροσβεστών και η πυρκαγιά δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικης Αττικης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.