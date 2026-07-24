Ντε Φράι: «Μεγάλη τιμή να είμαι αρχηγός του Παναθηναϊκού – Θα κάνω τα πάντα για την ομάδα»

Ιδανικό ήταν το επίσημο ντεμπούτο του Στέφαν ντε Φράι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, καθώς ο διεθνής Ολλανδός στόπερ φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και συνέβαλε στη νίκη των «πράσινων» με 2-1 επί της Πάκσι, στον πρώτο αγώνα για τον Β’ προκριματικό γύρο του Conference League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο έμπειρος αμυντικός στάθηκε στη σημασία του αποτελέσματος, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασμό του για τη νέα σεζόν και την ευθύνη που αισθάνεται ως αρχηγός του «τριφυλλιού».

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«Είμαι χαρούμενος που έκανα ντεμπούτο όντας βασικός. Ήταν ένα καλό αποτέλεσμα σ’ ένα σημαντικό παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει μεγαλύτερη διαφορά, όμως ελέγξαμε το ματς και αμυνθήκαμε καλά. Αυτό το αποτέλεσμα μάς δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα για τη ρεβάνς στην Αθήνα», ανέφερε αρχικά.

Ο Ντε Φράι παραδέχθηκε πως αποτέλεσε έκπληξη ακόμη και για τον ίδιο το γεγονός ότι φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του με τον Παναθηναϊκό.

«Ήταν λίγο έκπληξη και για μένα. Νιώθω μεγάλη τιμή. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία και μεγάλη παράδοση. Είμαι ενθουσιασμένος με το πρότζεκτ. Είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά είμαι έτοιμος να κάνω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα», τόνισε.

Ο Ολλανδός στόπερ αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον Μπαρτ Σένκεφελντ, αποκαλύπτοντας πως οι δυο τους γνωρίζονται από μικρή ηλικία.

«Με τον Σένκεφελντ μεγαλώσαμε μαζί και πήγαμε στο ίδιο σχολείο. Μιλήσαμε αρκετές φορές πριν έρθω στον Παναθηναϊκό και μου είπε τα καλύτερα για την ομάδα. Χαίρομαι επίσης που είναι εδώ και ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν. Έχουμε καλή σχέση και πιστεύω πως θα γνωριστούμε ακόμη καλύτερα μέσα κι έξω από το γήπεδο. Το σημαντικότερο είναι πάντα η ομάδα», υπογράμμισε.