Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: “Ίσως υπάρχουν κι άλλοι ένοχοι” – Άλλο κίνητρο “βλέπει” η οικογένεια του ποινικολόγου

Την παραδειγματική τιμωρία του δράστη της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου ζητά η οικογένεια του ποινικολόγου, που δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στην ανακρίτρια που ερευνά την υπόθεση.

Ο αδελφός του Σταύρου Γεωργίου προχώρησε στη διαδικασία της δήλωσης υποστήριξης της κατηγορίας, ενώ σημειώνεται ότι την οικογένεια την εκπροσωπεί ο δικηγόρος Νίκος Γαλάνης, ο οποίος ήταν φίλος και κουμπάρος του 73χρονου θύματος.

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Ο παραστάτης της οικογένειας Γεωργίου ανέφερε, σε δήλωσή του, ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα για την άγρια δολοφονία «καθώς ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι». Κατά τον δικηγόρο της οικογένειας, πρέπει να ερευνηθεί πλήρως το κίνητρο της δολοφονίας καθώς «ενδέχεται να μην είναι αυτό που παρουσιάζεται».

Όπως ανέφερε ο κ. Γαλάνης «Θα το ζητήσω από την ανάκριση και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, το οποίο και συγχαίρω για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι σήμερα… Το κίνητρο δεν είναι υποχρεωτικά αυτό που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πιθανώς κάτι διαφορετικό… », σημείωσε ο κ. Γαλάνης.

Ο δικηγόρος είπε επίσης ότι οι δίδυμες κόρες του Σταύρου Γεωργίου βρίσκονται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση μετά την απώλεια του πατέρα τους.

Στο μεταξύ ο 28χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε και σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να εκτελεστεί το παλαιότερο ένταλμα που εκκρεμούσε σε βάρος του για ασέλγεια ανήλικης και ναρκωτικά και να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί και για αυτήν την κατηγορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες και για αυτήν την υπόθεση αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα ενώ ακόμα δεν υπάρχει συνήγορος που να τον έχει αναλάβει.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία Σταύρου Γεωργίου

“Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία 73χρονου ημεδαπού, η σορός του οποίου βρέθηκε βραδινές ώρες της Τρίτης, 21 Ιουλίου 2026, εντός του γραφείου του στην Αθήνα.

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Για την υπόθεση συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 28χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και ληστεία κατά συρροή.

Προηγήθηκε ενδελεχής και πολύωρη έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν προανακριτικά και ιατροδικαστικά ευρήματα, οπτικό υλικό καθώς και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία. Από τη συνδυαστική αξιολόγησή τους προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος εισήλθε μαζί με το θύμα στο κτίριο όπου στεγαζόταν το γραφείο του και λίγο αργότερα εξήλθε μόνος του, κρατώντας φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο δεν κατείχε κατά την είσοδό του.

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Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της 22-07-2026 σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ενώ στο πλαίσιο της μετέπειτα έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσε κατά τη διάπραξη της ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, κατά την εξέτασή του, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή”.