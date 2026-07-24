Κακοκαιρία: 112 σε Λάρισα, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια – “Προσοχή στις μετακινήσεις σας”

Επί ποδός έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία που αναμένεται τις επόμενες ώρες να πλήξει πολλές περιοχές της χώρας από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις.

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι σήμερα, εστάλησαν από το 112 μηνύματα στους κατοίκους της Λάρισας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων και της Κεντρικής και της Βόρειας Εύβοιας.

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Τα μηνύματα τους καλούν να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους από το απόγευμα και για τις επόμενες 12 ώρες και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Δείτε τα μηνύματα που εστάλησαν: ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα #Φθιώτιδας από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… July 24, 2026 ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα #Λάρισας από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️…— 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026 ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στις Π. Ε. #Μαγνησίας και #Σποράδων από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.…— 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026 ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνoί σε Κεντρική και Βόρεια #Εύβοια και #Σκύρο από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 24, 2026

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία σήμερα και αύριο

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε χθες η ΕΜΥ, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

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Σήμερα:

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

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4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο:

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Κακοκαιρία: Red Code για 6 περιοχές το Σάββατο

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Πολιτική Προστασία, ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να φέρει καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, αύριο σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν αρκετές περιοχές της χώρας: