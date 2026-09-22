Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στο Παγκράτι – Διακόπηκε η κυκλοφορία στην Πρατίνου

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στο Παγκράτι, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

Λόγω της πυρκαγιάς, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πρατίνου, από το ύψος της οδού Ευτυχίδου.

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Σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου η φωτιά

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο κτιρίου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, περιορίζοντας τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσής της.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή εγκλωβισμένους, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς και η έκταση των ζημιών στο διαμέρισμα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πρατίνου

Η κυκλοφορία στην οδό Πρατίνου διακόπηκε από το ύψος της Ευτυχίδου, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και να προστατευθούν οι πολίτες.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.