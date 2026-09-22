Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα με εικονικές εταιρείες προκάλεσε ζημία άνω των 13,3 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο

Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω εικονικών εταιρειών, ανύπαρκτων συναλλαγών και μη καταβολής ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη. Η συνολική ζημία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 13,3 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν πέντε φερόμενα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και δύο άτομα που φέρονται να είχαν διευθυντικό ρόλο.

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Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 ταυτοποιημένα πρόσωπα, τα οποία, κατά περίπτωση, φέρονται να συνέδραμαν στη δράση της οργάνωσης, να την προμήθευαν με προϊόντα κλεπταποδοχής ή να αγόραζαν από αυτή λαθραία εμπορεύματα.

Δράση από τον Σεπτέμβριο του 2022

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022 και είχε συγκεκριμένη δομή και διαρκή δράση.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για:

Εγκληματική οργάνωση.

Απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει εταιρείες γενικού εμπορίου, τις οποίες τοποθετούσαν υπό τη διαχείριση «αχυρανθρώπων».

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Κατά την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν τους ΑΦΜ των εικονικών εταιρειών για τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών, με σκοπό να μην καταβάλλεται ο προβλεπόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας στο Δημόσιο.

Η οργάνωση φέρεται να πραγματοποιούσε ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από εταιρείες με έδρα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς την επιβάρυνση του ΦΠΑ.

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Στη συνέχεια, τα προϊόντα διακινούνταν στην ελληνική αγορά μέσω των εικονικών επιχειρήσεων, με τη χρήση φορολογικών παραστατικών –εικονικών ή μη– και τις φορολογικές υποχρεώσεις να μεταφέρονται στους «αχυρανθρώπους».

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις δεν αποδίδονταν στο Ελληνικό Δημόσιο, αλλά μετατρέπονταν σε παράνομο οικονομικό όφελος για την οργάνωση.

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Ασφάλιζαν συγγενείς και φίλους χωρίς να πληρώνουν εισφορές

Παράλληλα, τα μέλη φέρονται να ασφάλιζαν τους εαυτούς τους, καθώς και συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα, χωρίς να καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Η πρακτική αυτή φέρεται να προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ζημία στο Δημόσιο.

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Για να αποφεύγουν τους ελέγχους, οι κατηγορούμενοι προχωρούσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη σύσταση νέων εταιρειών, ώστε να μη συσσωρεύονται μεγάλες φορολογικές οφειλές στον ίδιο ΑΦΜ και να περιορίζεται ο κίνδυνος εντοπισμού τους από τις αρμόδιες Αρχές.

Έως 1.500 ευρώ τον μήνα στους «αχυρανθρώπους»

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εντόπιζαν πρόσωπα που θα εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εικονικών επιχειρήσεων.

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι «αχυράνθρωποι» είτε βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης είτε λάμβαναν χρηματική αμοιβή από 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα.

Στα δικά τους στοιχεία μεταφέρονταν οι φορολογικές υποχρεώσεις και οι οφειλές των εταιρειών.

Οι ρόλοι των πέντε συλληφθέντων

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψαν οι φερόμενοι ρόλοι των συλληφθέντων:

Ένας 40χρονος και ένας 41χρονος φέρονται ως τα διευθυντικά μέλη που αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών.

Ένας 52χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των διευθυντικών μελών και των «αχυρανθρώπων».

Ένας 40χρονος και ένας 56χρονος εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.

Ο 52χρονος φέρεται να είχε αναλάβει την επικοινωνία και τον συντονισμό των προσώπων που συνέδραμαν στην ευρύτερη δράση της οργάνωσης.

Λαθραία ποτά, καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα

Οι έδρες ορισμένων από τις εταιρείες χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, και ως χώροι αποθήκευσης και διανομής λαθραίων αλκοολούχων ποτών.

Στους ίδιους χώρους αποθηκεύονταν καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία φέρονται να αποτελούσαν προϊόντα κλοπής.

Από την έρευνα προέκυψε η παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοολούχων ποτών, με τις δασμολογικές επιβαρύνσεις να υπολογίζονται σε 6.809,96 ευρώ.

Η αξία των προϊόντων εγκλήματος που φέρεται να αποδέχθηκε η οργάνωση υπολογίζεται σε 7.350 ευρώ.

Πώς προκύπτει η ζημία των 13,3 εκατ. ευρώ

Η ζημία του Δημοσίου από τη μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα 2.354.217,06 ευρώ.

Παράλληλα, οι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονται να οφείλουν συνολικά 11.008.934,85 ευρώ από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες και από εργοδοτικές εισφορές.

Η συνολική οικονομική ζημία υπερβαίνει έτσι τα 13,3 εκατ. ευρώ.

Τι κατασχέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, εταιρείες και οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών.

84 ηλεκτρονικά τσιγάρα.

76 κιλά καφέ.

3.890 κάψουλες καφέ.

10 κινητά τηλέφωνα.

Ένας φορητός υπολογιστής.

8.355 ευρώ.

Εταιρικές σφραγίδες.

Πλήθος εγγράφων και τραπεζικών καρτών.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη συνολική δράση της οργάνωσης και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα συνεχίζεται.

Οι κατηγορούμενοι διατηρούν το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.