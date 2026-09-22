Κηφισιά: Πέντε ανήλικοι επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε δύο νεαρούς μέσα σε πάρκο

Στη σύλληψη πέντε ανηλίκων, ηλικίας 15 και 16 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στην Κηφισιά, μετά την επίθεση που φέρονται να εξαπέλυσαν μαζί με άλλα άτομα εναντίον δύο νεαρών μέσα σε πάρκο της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 20ής Σεπτεμβρίου, με θύματα δύο νεαρούς ηλικίας 16 και 17 ετών.

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Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν τους δύο νεαρούς και άρχισαν να τους χτυπούν με γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός τους, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες.

Τους επιτέθηκαν μέσα στο πάρκο

Οι πέντε συλληφθέντες φέρονται να βρίσκονταν μαζί με επιπλέον άτομα, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν γίνει γνωστά.

Η ομάδα πλησίασε τα δύο θύματα μέσα σε πάρκο της Κηφισιάς και εξαπέλυσε επίθεση εναντίον τους.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ένας από τους δράστες αφαίρεσε με τη χρήση βίας την μπλούζα από τον 16χρονο.

Σε βάρος των πέντε ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς για ληστεία και σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων κατά συναυτουργία.

Εντοπίστηκαν μετά από αναζητήσεις

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς ξεκίνησαν άμεσα αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή μετά την καταγγελία της επίθεσης.

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Λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν τους πέντε νεαρούς, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.

Εκεί οι δύο παθόντες φέρονται να τους αναγνώρισαν ως τα άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση και ακολούθησε η σύλληψή τους.

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Είχε ακόμη πάνω του την κλεμμένη μπλούζα

Ενδεικτικό των συνθηκών κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις είναι ότι ένας από τους κατηγορουμένους είχε ακόμη στην κατοχή του την μπλούζα που είχε αφαιρεθεί από τον 16χρονο.

Το ρούχο κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς και στη συνέχεια αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

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Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.

Στον εισαγγελέα οι πέντε ανήλικοι

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.

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Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν ληστεία και σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, ενώ οι συλληφθέντες διατηρούν το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Η νέα υπόθεση έρχεται λίγους μήνες μετά τη σύλληψη δύο νεαρών που φέρονταν να πραγματοποιούν ληστείες σε καταστήματα στα βόρεια προάστια, μεταξύ άλλων και στην Κηφισιά.