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Ηγουμενίτσα: Αυτό είναι το σημείο όπου δολοφονήθηκε η 25χρονη – Το θανατηφόρο τραύμα στον λαιμό

Το DEBATER στο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρή η 25χρονη – Οι αποκλειστικές εικόνες από το κιόσκι στον ποδηλατόδρομο και όσα αποκαλύπτει στο DEBATER ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας

Ηγουμενίτσα: Αυτό είναι το σημείο όπου δολοφονήθηκε η 25χρονη – Το θανατηφόρο τραύμα στον λαιμό
Η 25χρονη και το σημείο στην Ηγουμενίτσα όπου εντοπίστηκε νεκρή
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 16:55

Το DEBATER βρέθηκε στο σημείο όπου γράφτηκε η τραγωδία και παρουσιάζει εικόνες από το κιόσκι του ποδηλατόδρομου της Ηγουμενίτσας, όπου εντοπίστηκε νεκρή η 25χρονη το βράδυ της Κυριακής (20/9).

Παράλληλα, το DEBATER φέρνει νέα στοιχεία αναφορικά με τη δολοφονία της 25χρονης γυναίκας στην Ηγουμενίτσα, με τον Βασίλη Νάκο, πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας, να μιλά στο DEBATER για την υπόθεση.

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Όπως ανέφερε, ο άνδρας είχε έρθει από την Αθήνα και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δύο τους είχαν χωρίσει και είχαν οικονομικές διαφορές.

«Υποστηρίζει ότι της χρωστούσε χρήματα. Ανέβηκε για να δουν πώς θα της δώσει τα χρήματα και η ίδια τον πρόσβαλε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Νάκος, περιγράφοντας την εκδοχή που φέρεται να έδωσε ο ίδιος δράστης στις Αρχές.

Φωτογραφία
Το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 25χρονη μετά τη δολοφονία της στην Ηγουμενίτσα – Φωτογραφία DEBATER

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας, το μαχαίρι εντοπίστηκε πεταμένο, ενώ αρχικά ο άνδρας φέρεται να υποστήριζε ότι «μας επιτέθηκαν τέσσερις και μας μαχαίρωσαν».

Ωστόσο, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν να κρύβεται στο σημείο, επικαλούμενος τους υποτιθέμενους ληστές.

Φωτογραφία
Το κιόσκι στην Ηγουμενίτσα όπου εντοπίστηκε νεκρή η 25χρονη – Αποκλειστική εικόνα του DEBATER από το σημείο

«Έχω δει πολλά, αλλά κάτι τέτοιο στην Ηγουμενίτσα όχι», είπε ο κ. Νάκος στο DEBATER, αναφερόμενος στη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Ηγουμενίτσα
Το κιόσκι στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας όπου γράφτηκε η τραγωδία – Αποκλειστική εικόνα του DEBATER

Πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η άτυχη γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός της, μεταξύ άλλων στην πλάτη, στο πόδι και στην κοιλιά.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το τραύμα στον λαιμό φέρεται να ήταν το θανατηφόρο, καθώς το μαχαίρι προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στην περιοχή.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται στη συνέχεια να τραυμάτισε και τον εαυτό του στην περιοχή του θώρακα, σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από ληστές.

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Ο κ. Νάκος αναφέρθηκε και σε παλαιότερη υπόθεση που είχε σημειωθεί το 2013 στους Φιλιάτες, όταν είχε δολοφονηθεί νοσηλεύτρια.

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα προς τις γυναίκες, καλώντας τες να μη φοβούνται και να απευθύνονται στις Αρχές όταν αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε κακοποιητική συμπεριφορά.

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«Οι γυναίκες να μην φοβούνται και πάντα να καταγγέλλουν στις αστυνομικές αρχές οποιαδήποτε κακοποιητική συμπεριφορά», τόνισε.

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