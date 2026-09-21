Ηγουμενίτσα: Αυτό είναι το σημείο όπου δολοφονήθηκε η 25χρονη – Το θανατηφόρο τραύμα στον λαιμό
Το DEBATER στο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρή η 25χρονη – Οι αποκλειστικές εικόνες από το κιόσκι στον ποδηλατόδρομο και όσα αποκαλύπτει στο DEBATER ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας
Το DEBATER βρέθηκε στο σημείο όπου γράφτηκε η τραγωδία και παρουσιάζει εικόνες από το κιόσκι του ποδηλατόδρομου της Ηγουμενίτσας, όπου εντοπίστηκε νεκρή η 25χρονη το βράδυ της Κυριακής (20/9).
Παράλληλα, το DEBATER φέρνει νέα στοιχεία αναφορικά με τη δολοφονία της 25χρονης γυναίκας στην Ηγουμενίτσα, με τον Βασίλη Νάκο, πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας, να μιλά στο DEBATER για την υπόθεση.
Όπως ανέφερε, ο άνδρας είχε έρθει από την Αθήνα και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι δύο τους είχαν χωρίσει και είχαν οικονομικές διαφορές.
«Υποστηρίζει ότι της χρωστούσε χρήματα. Ανέβηκε για να δουν πώς θα της δώσει τα χρήματα και η ίδια τον πρόσβαλε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Νάκος, περιγράφοντας την εκδοχή που φέρεται να έδωσε ο ίδιος δράστης στις Αρχές.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας, το μαχαίρι εντοπίστηκε πεταμένο, ενώ αρχικά ο άνδρας φέρεται να υποστήριζε ότι «μας επιτέθηκαν τέσσερις και μας μαχαίρωσαν».
Ωστόσο, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν να κρύβεται στο σημείο, επικαλούμενος τους υποτιθέμενους ληστές.
«Έχω δει πολλά, αλλά κάτι τέτοιο στην Ηγουμενίτσα όχι», είπε ο κ. Νάκος στο DEBATER, αναφερόμενος στη σοβαρότητα της υπόθεσης.
Πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η άτυχη γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός της, μεταξύ άλλων στην πλάτη, στο πόδι και στην κοιλιά.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το τραύμα στον λαιμό φέρεται να ήταν το θανατηφόρο, καθώς το μαχαίρι προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στην περιοχή.
Ο άνδρας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται στη συνέχεια να τραυμάτισε και τον εαυτό του στην περιοχή του θώρακα, σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από ληστές.
Ο κ. Νάκος αναφέρθηκε και σε παλαιότερη υπόθεση που είχε σημειωθεί το 2013 στους Φιλιάτες, όταν είχε δολοφονηθεί νοσηλεύτρια.
Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα προς τις γυναίκες, καλώντας τες να μη φοβούνται και να απευθύνονται στις Αρχές όταν αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε κακοποιητική συμπεριφορά.
«Οι γυναίκες να μην φοβούνται και πάντα να καταγγέλλουν στις αστυνομικές αρχές οποιαδήποτε κακοποιητική συμπεριφορά», τόνισε.
πηγή στην Google
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