Ηγουμενίτσα: Ο 27χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του – Την μαχαίρωσε θανάσιμα μετά από καυγά

Την δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου ομολόγησε ο 27χρονος στην Ηγουμενίτσα, ο οποίος υποστήριξε ότι μεταξύ τους είχε προηγηθεί καυγάς και “θόλωσε“.

Υπενθυμίζεται ότι, η δολοφονία της νεαρής κοπέλας από μαχαιριές, αποκαλύφθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν βρέθηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ηγουμενίτσα, με τραύμα στον λαιμό. Λίγα μέτρα μακριά της ήταν και ο σύντροφός της που έφερε τραύματα στο στήθος. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο όπου πλέον νοσηλεύεται φρουρούμενος.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από ένα μήνα. Το θύμα έμενε και εργάζονταν στην Ηγουμενίτσα ενώ ο 27χρονος στην Αθήνα.

Αν και ο 27χρονος υποστήριξε αρχικά πως τους επιτέθηκαν, κατά τη εξέτασή του εν τέλει ομολόγησε πως την σκότωσε εκείνος.

Νωρίτερα είχε πέσει σε αντιφάσεις με αποτέλεσμα να προκαλέσει υποψίες στις αρχές.

Περιγράφοντας το σκηνικό της άγριας δολοφονίας, παραδέχθηκε πως ξεκίνησε μεταξύ τους άγριος καυγάς με αποτέλεσμα εκείνος να βγει εκτός ελέγχου και να την τραυματίσει θανάσιμα.

«Τσακωθήκαμε, με έβρισε και θόλωσα», φέρεται να είπε.

Το ζευγάρι φέρεται να τσακώθηκε για οικονομικούς λόγους, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηγουμενίτσας, Βασίλη Νάκο, που μίλησε για τη δολοφονία.

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Το μαχαίρι που έκοψε το νήμα της ζωής της 27χρονης, βρέθηκε επίσης λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου έπεσε νεκρό το θύμα.

Η έρευνα των αρχών παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν πλέον να εξακριβώσουν τα όσα συνέβησαν πριν από τον θάνατο της 25χρονης και να αποσαφηνίσουν το κίνητρο και τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της.

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Ταυτόχρονα εξετάζονται όλα τα ευρήματα από το σημείο της δολοφονίας, καθώς και τα στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν όσα προηγήθηκαν του καβγά και της επίθεσης.