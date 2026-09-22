Σπανάκης: «Ενίσχυση σε προσωπικό για τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς»

Για τις θεσμικές και χρηματοδοτικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τα σχολεία, τους παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των Δήμων μίλησε στη Βουλή ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, στο πλαίσιο της συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων.

Ειδικότερα, με αφορμή επίκαιρη ερώτηση για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου Ρόδου, ο κ. Σπανάκης ανέλυσε τις νέες ρυθμίσεις, που παρέχουν τη δυνατότητα σύστασης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στους παιδικούς βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων, ανάλογα με τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες και τη δυναμικότητά τους.

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Ο υφυπουργός Εσωτερικών παρουσίασε, επίσης, τις λύσεις που προκρίθηκαν από τον Δήμο Ξάνθης για τη μετεγκατάσταση του 2ου και του 3ου Γυμνασίου Ξάνθης και τη συνδρομή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης στη μεταφορά των μαθητών, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών, μέσω ειδικών μαθητικών δελτίων.

Τέλος, στην Ερώτηση για την ανέγερση του νέου σχολικού συγκροτήματος Ειδικής Αγωγής στον Δήμο Λαρισαίων, ο κ. Σπανάκης μίλησε με συγκεκριμένα στοιχεία για την πρόοδο του έργου και κατέθεσε, μάλιστα, το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και ότι, μετά την ολοκλήρωση και την παραλαβή της, θα ακολουθήσει η χρηματοδότηση του έργου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ