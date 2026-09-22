Νίκαια: Έκοβε καλώδια ηλεκτρισμού στη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη – Κατασχέθηκαν 80 κιλά χαλκού

Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη ένας 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, στην περιοχή της Νίκαιας. Στην κατοχή του βρέθηκαν συνολικά 80 κιλά καλωδίων χαλκού και δύο κόφτες.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 21ης Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι έφτασαν στο σημείο μετά από σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης.

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Σε βάρος του 42χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Το σήμα στην Άμεση Δράση

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή όταν ενημερώθηκαν από το Κέντρο Άμεσης Δράσης για άνδρα που φέρεται να αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού.

Οι αστυνομικοί κατευθύνθηκαν άμεσα στη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη, όπου εντόπισαν τον 42χρονο την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η αφαίρεση των καλωδίων.

Τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο αρμόδιο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Βρέθηκαν 80 κιλά καλωδίων και δύο κόφτες

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του συλληφθέντος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επίσης δύο κόφτες, οι οποίοι εξετάζεται εάν χρησιμοποιήθηκαν για την αποκοπή των καλωδίων από το δίκτυο ηλεκτρισμού.

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Δεν έχει διευκρινιστεί εάν από την αφαίρεση προκλήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση ή άλλες ζημιές στις υποδομές της περιοχής.

Δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή

Σε βάρος του 42χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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Η προανακριτική έρευνα διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν ο συλληφθείς συνδέεται και με άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις κλοπής καλωδίων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί κάποιο σχετικό εύρημα.

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Επανειλημμένα περιστατικά κλοπής καλωδίων

Οι κλοπές καλωδίων ηλεκτροδότησης προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς, πέρα από την οικονομική ζημιά, μπορούν να προκαλέσουν διακοπές ρεύματος, προβλήματα σε κρίσιμες υποδομές και κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Σε προηγούμενο περιστατικό, οι Αρχές είχαν προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις έπειτα από καταδίωξη ατόμων που είχαν αφαιρέσει καλώδια ηλεκτροδότησης από εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ.

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Ανάλογη υπόθεση είχε καταγραφεί και στο Ελληνικό, όπου άγνωστοι αφαίρεσαν καλώδια από εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Ο κατηγορούμενος διατηρεί το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.