Μαζωνάκης: Προποφόλη και μιδαζολάμη στις τοξικολογικές, σύμφωνα με το Live News

Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσίασε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News του MEGA, αναφέροντας ότι οι τοξικολογικές αναλύσεις φαίνεται να επιβεβαιώνουν την παρουσία προποφόλης και μιδαζολάμης στο αίμα του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το εύρημα προκύπτει τόσο από την κρατική όσο και από την ιδιωτική ανάλυση, ενώ εκκρεμεί ο ποσοτικός προσδιορισμός των δύο ουσιών.

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Τι αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος

Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι οι δύο αναλύσεις φαίνεται να συγκλίνουν ως προς την ανίχνευση των ουσιών.

Η εκκρεμότητα αφορά τις ποσότητες που εντοπίστηκαν, στοιχείο κρίσιμο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου.

Η πιθανή σύνδεση με τα αίτια του θανάτου

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι «ο συνδυασμός τους φαίνεται να έχει άμεση σχέση με τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη».

Πρόκειται για την εκτίμηση που μεταφέρθηκε στο ρεπορτάζ της εκπομπής. Η ανίχνευση των ουσιών, με τον ποσοτικό προσδιορισμό να εκκρεμεί, δεν αποτελεί από μόνη της ολοκληρωμένο πόρισμα για την αιτία θανάτου.

Αναμένονται και τα αποτελέσματα του συμβούλου της οικογένειας

Σύμφωνα με το Live News, αναμένονται επίσης τα αποτελέσματα από τον ειδικό σύμβουλο που έχει διορίσει η οικογένεια του καλλιτέχνη.