Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (17/11) στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου φακέλου στην εισερχόμενη αλληλογραφία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση του κτιρίου, προκειμένου να εφαρμοστεί το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας και να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος.

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Στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όπως προβλέπεται σε περιστατικά εντοπισμού ύποπτης αλληλογραφίας.

Σε εξέλιξη ο έλεγχος του φακέλου

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι περιέχει ο φάκελος, ούτε έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα ή τον παραλήπτη του.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να ελέγξουν και να παραλάβουν τον φάκελο με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, ώστε να εξακριβωθεί εάν περιέχει επικίνδυνο υλικό.

Παράλληλα, αναμένεται να ελεγχθεί η εισερχόμενη αλληλογραφία και ο χώρος στον οποίο εντοπίστηκε, ενώ το προσωπικό θα παραμείνει εκτός του κτιρίου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ανάλογη κινητοποίηση είχε πραγματοποιηθεί στο παρελθόν και στη Βουλή, όταν εντοπίστηκε ύποπτος φάκελος με σκόνη στην αλληλογραφία, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί ο χώρος και να κληθεί ειδικό κλιμάκιο.

Όλες οι προηγούμενες υποθέσεις με ύποπτους φακέλους και την κινητοποίηση των Αρχών έχουν αντιμετωπιστεί βάσει ειδικού πρωτοκόλλου, που προβλέπει την απομόνωση του αντικειμένου, την απομάκρυνση του προσωπικού και την εξέτασή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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Η είδηση βρίσκεται σε εξέλιξη και το άρθρο θα ανανεωθεί με νεότερες πληροφορίες.