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Κυριάκος Κυανός για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αν δεν άφηνε τη Βάσω από δίπλα του, δεν θα μιλούσαμε για όλα αυτά τώρα»

"Αν δεν καταλάβει αυτός που χρειάζεται τη βοήθεια ότι τη χρειάζεται, όποιος και να το λέει, εχθρός του γίνεται"

Κυριάκος Κυανός για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αν δεν άφηνε τη Βάσω από δίπλα του, δεν θα μιλούσαμε για όλα αυτά τώρα»
Πηγή φωτογραφίας: Instagram
DEBATER NEWSROOM

Ο Κυριάκος Κυανός προετοιμάζεται πυρετωδώς για την έναρξη των νέων του εμφανίσεων, έχοντας στο πλευρό του τον Θάνο Πετρέλη και τη Χριστίνα Κολέτσα. Ο τραγουδιστής υποδέχτηκε την κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο στις πρόβες, λίγο πριν από την πρεμιέρα τους.

“Θα μπορούσα να πω ότι είχαμε σχέση με τον Γιώργο. Ερωτική, εντός εισαγωγικών. Στα καλύτερά μου χρόνια μου έδωσε βήμα. Με έβαλε δίπλα του. Συνεργαστήκαμε. Είχαμε επικοινωνία και μου είχε μιλήσει για κάποιες στεναχώριες και θέματα μοναξιάς. αλλά όλοι σκεφτόταν πώς θα κερδίσουν από αυτό”, είπε αρχικά ο Κυριάκος Κυανός.

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“Αν δεν καταλάβει αυτός που χρειάζεται τη βοήθεια ότι τη χρειάζεται, όποιος και να το λέει, εχθρός του γίνεται. Τον τελευταίο καιρό γι’ αυτό δεν ήμασταν κοντά, γιατί δεν μπορούσα να συμμετέχω σε παρέες, σε καταστάσεις που δε μ αρέσουν γενικά. Όχι από τον Γιώργο αλλά από το συνάφι αυτό”, συμπλήρωσε ο Κυριάκος Κυανός.

Τέλος, ο Κυριάκος Κυανός είπε για την Βάσω Μαζωνάκη: “Με τη Βάσω είχαμε συνεργαστεί. Ήταν άνθρωπος που έλεγχε τα πάντα. Η Βάσω όταν ήταν δίπλα του, ο Γιώργος δεν είχε τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι εάν ο Γιώργος. Δεν άφηνε τη Βάσω από δίπλα του, δε θα μιλούσαμε για όλα αυτά τώρα”.

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