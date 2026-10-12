Υπόθεση Μαζωνάκη: Βρέθηκε και το αντίδοτο της μιδαζολάμης – Τι δείχνουν τα νέα τοξικολογικά ευρήματα

Νέα σημαντικά στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς, σύμφωνα με αποκάλυψη του MEGA και της εκπομπής «Live News» τη Δευτέρα (12/10), στον οργανισμό του τραγουδιστή εντοπίστηκε και τρίτη φαρμακευτική ουσία.

Πρόκειται για τη φλουμαζενίλη, γνωστή με την εμπορική ονομασία Anexate, η οποία χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για την αναστροφή της δράσης της μιδαζολάμης.

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Το νέο εύρημα προστίθεται στις προηγούμενες πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού για την παρουσία μιδαζολάμης και προποφόλης στον οργανισμό του καλλιτέχνη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 9 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Τι αποκάλυψε το MEGA για την τρίτη ουσία

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν το «Live News» και ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν την παρουσία του Anexate στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η συγκεκριμένη ουσία είχε απασχολήσει την έρευνα ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν μαρτυρίες εργαζομένων του ιατρείου έκαναν λόγο για χορήγηση αντίδοτου στον τραγουδιστή.

Το νέο στοιχείο είναι ότι η παρουσία της ουσίας φέρεται πλέον να επιβεβαιώνεται και από τις τοξικολογικές αναλύσεις.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, το Anexate φέρεται να χορηγήθηκε όταν ο τραγουδιστής δεν ανταποκρινόταν, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Προποφόλη, μιδαζολάμη και Anexate – Ποιος είναι ο ρόλος κάθε ουσίας

Οι τρεις ουσίες έχουν διαφορετική φαρμακολογική δράση.

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Η μιδαζολάμη ανήκει στις βενζοδιαζεπίνες και χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την πρόκληση καταστολής κατά τη διάρκεια ιατρικών πράξεων.

Η προποφόλη είναι ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό, το οποίο απαιτεί κατάλληλες συνθήκες χορήγησης και παρακολούθησης του ασθενούς.

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Αντίθετα, το Anexate (φλουμαζενίλη) δεν είναι αναισθητικό. Χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης των βενζοδιαζεπινών, όπως η μιδαζολάμη.

Ωστόσο, το Anexate δεν αποτελεί αντίδοτο της προποφόλης.

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Αυτή η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν ποιες ουσίες χορηγήθηκαν, σε ποιες ποσότητες και με ποια χρονική ακολουθία.

Το σενάριο που εξετάζεται για τις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή

Σύμφωνα με το MEGA, εξετάζεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε αρχικά μιδαζολάμη στον Γιώργο Μαζωνάκη και στη συνέχεια προποφόλη.

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Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, όταν ο τραγουδιστής δεν ανταποκρινόταν, φέρεται να του χορηγήθηκε Anexate, χωρίς όμως να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Οι πληροφορίες αυτές συνδέονται με προηγούμενες μαρτυρίες για τηλεφωνική επικοινωνία με αναισθησιολόγο, προκειμένου να ζητηθούν οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η ακριβής αλληλουχία των ιατρικών πράξεων και ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής έρευνας.

Το κρίσιμο ερώτημα για τα αίτια θανάτου

Η παρουσία των τριών ουσιών στον οργανισμό του τραγουδιστή δημιουργεί νέα δεδομένα, χωρίς ωστόσο να απαντά από μόνη της στο ερώτημα για την αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί, οι ειδικοί εξετάζουν κατά πόσον ο συνδυασμός προποφόλης και μιδαζολάμης συνέβαλε στην κατάρρευση του καλλιτέχνη.

Για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα απαιτείται να αξιολογηθούν οι συγκεντρώσεις των ουσιών, ο χρόνος χορήγησής τους και το σύνολο των ιατροδικαστικών και ιστολογικών ευρημάτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί οριστικό πόρισμα που να αποδίδει τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε συγκεκριμένη ουσία ή συνδυασμό ουσιών.

Συνεχίζεται η δικαστική έρευνα για το ιατρείο της Καρνεάδου

Η νέα αποκάλυψη έρχεται ενώ συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση.

Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ οι Αρχές συγκεντρώνουν καταθέσεις και εξετάζουν τα στοιχεία που αφορούν τις ιατρικές πράξεις της 9ης Σεπτεμβρίου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον τόσο οι ουσίες που ανιχνεύθηκαν όσο και οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν όταν ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του.

Οι τελικές απαντήσεις αναμένονται από τη συνολική αξιολόγηση των επιστημονικών ευρημάτων και της δικογραφίας.