Υπόθεση Μαζωνάκη: Νέα έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου για αναισθητικές ουσίες – Αναζητείται φιάλη προποφόλης

Νέα έρευνα πραγματοποιείται το απόγευμα της Πέμπτης (15/10) στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις Αρχές να αναζητούν αναισθητικές ουσίες και ειδικότερα μία φιάλη προποφόλης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έρευνα ζητήθηκε από τον αρμόδιο ανακριτή και πραγματοποιείται παρουσία δικαστικού λειτουργού, δύο αστυνομικών και των συνηγόρων των δύο πλευρών.

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Στο επίκεντρο η φιάλη προποφόλης

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον εντοπισμό της φιάλης προποφόλης, η οποία αποτελεί ένα από τα πειστήρια που αναζητούνται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εκτιμάται ότι δεν έχει εντοπιστεί το αναισθητικό σκεύασμα που φέρεται να χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, γεγονός που καθιστά την αναζήτηση της συγκεκριμένης φιάλης σημαντικό σκέλος της νέας έρευνας.

Οι Αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν αναισθητικές ουσίες και άλλα σχετικά ευρήματα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών της υπόθεσης.

Οι δύο γιατροί ζήτησαν να ξενοικιάσουν το ιατρείο

Παράλληλα, οι δύο γιατροί ενημέρωσαν τις αρμόδιες Αρχές ότι επιθυμούν να λύσουν τη μίσθωση του ιατρείου, προκειμένου να μην επιβαρύνονται περαιτέρω οικονομικά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανακριτής τούς γνωστοποίησε ότι εκκρεμεί ακόμη μία έρευνα στον χώρο, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία αποχώρησής τους.

Η νέα έρευνα επικεντρώνεται στον εντοπισμό αναισθητικών ουσιών, με τη φιάλη προποφόλης να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ερευνητικών Αρχών.