Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, η οποία περιλαμβάνει καταγγελίες για διαδικτυακό εκφοβισμό, απειλές, διαρροή προσωπικών και ιατρικών δεδομένων, καθώς και δημόσια διαπόμπευση ανθρώπων που ζουν με HIV, ζητά να διερευνηθεί άτομο με αναπηρία.

Σύμφωνα με την καταγγελία που τέθηκε υπόψη του DEBATER, πέντε πρόσωπα φέρονται να εμπλέκονται σε μία σειρά επαναλαμβανόμενων περιστατικών στο διαδίκτυο, τα οποία –κατά τον καταγγέλλοντα– έχουν επηρεάσει τόσο τον ίδιο όσο και μέλη της οικογένειάς του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το DEBATER δεν δημοσιοποιεί ονόματα, φωτογραφίες, λογαριασμούς ή άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, καθώς οι ισχυρισμοί πρέπει να ερευνηθούν και να διασταυρωθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Καταγγελίες για απειλές, fake profiles και δημοσιοποίηση φωτογραφιών

Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι έχουν δημιουργηθεί ψεύτικοι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων φέρονται να δημοσιοποιούνται προσωπικές του φωτογραφίες και πληροφορίες σχετικά με την εργασία και την ιδιωτική του ζωή.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι έχουν διατυπωθεί συκοφαντικοί ισχυρισμοί και απειλές κατά της σωματικής του ακεραιότητας, ενώ η στοχοποίηση φέρεται να έχει επεκταθεί και σε συγγενικά του πρόσωπα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αναφορά ότι στο διαδίκτυο έχουν δημοσιευθεί φωτογραφίες και στοιχεία που αφορούν ανήλικα μέλη της οικογένειάς του.

Οι πρακτικές που περιγράφονται στην καταγγελία παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με το cyberstalking και την επίμονη ψηφιακή παρενόχληση, όπως η χρήση ψεύτικων προφίλ, οι απειλές και η αξιοποίηση προσωπικών πληροφοριών για την πρόκληση φόβου και ανασφάλειας.

Κατασκευασμένες συνομιλίες μέσω AI και ψεύτικες ερωτικές αγγελίες

Ξεχωριστό σκέλος της υπόθεσης αφορά καταγγελίες για τη δημιουργία παραποιημένων συνομιλιών με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι συνομιλίες που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ παρουσιάζονται ως πραγματικές και χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν σε βάρος του ψευδείς εντυπώσεις.

Παράλληλα, αναφέρει ότι προσωπικές του φωτογραφίες χρησιμοποιήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή του σε ψεύτικες ερωτικές αγγελίες, με αποτέλεσμα την περαιτέρω έκθεσή του σε τρίτα πρόσωπα και τη δημόσια διαπόμπευσή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δυνατότητα δημιουργίας πειστικού αλλά παραποιημένου υλικού με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς ψεύτικες συνομιλίες, εικόνες και βίντεο μπορούν να εμφανιστούν ως αυθεντικά εάν δεν προηγηθεί τεχνικός έλεγχος και επαλήθευση.

Στο επίκεντρο η στοχοποίηση ανθρώπων που ζουν με HIV

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το σκέλος της καταγγελίας που αφορά τη φερόμενη στοχοποίηση ανθρώπων που ζουν με HIV.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, σε δημόσιες αναρτήσεις φέρονται να δημοσιοποιούνται πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας συγκεκριμένων ανθρώπων, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Στις ίδιες αναρτήσεις φέρονται να χρησιμοποιούνται ακραίες και απαξιωτικές εκφράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν προτροπές σε αυτοτραυματισμό ή αυτοκτονία, καθώς και αναφορές σε άσκηση βίας κατά ανθρώπων με HIV.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το DEBATER επιλέγει συνειδητά να μην αναπαράγει αυτούσιες τις επίμαχες εκφράσεις, καθώς το περιεχόμενό τους είναι εξαιρετικά βίαιο, στιγματιστικό και προσβλητικό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Τα δεδομένα υγείας αποτελούν ιδιαίτερα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Οι πληροφορίες που αφορούν την υγεία ενός ανθρώπου συγκαταλέγονται στις ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Η επεξεργασία και δημοσιοποίησή τους καταρχήν απαγορεύεται, εκτός εάν συντρέχει κάποια από τις συγκεκριμένες νόμιμες προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ και την ελληνική νομοθεσία.

Η αποκάλυψη της κατάστασης HIV ενός ανθρώπου χωρίς τη συναίνεσή του μπορεί να προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική ζωή του, ενισχύοντας το στίγμα και τις διακρίσεις.

Παρά την επιστημονική πρόοδο και την αποτελεσματική θεραπεία, το στίγμα παραμένει μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ζουν με HIV. Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι ο HIV αντιμετωπίζεται σήμερα ως χρόνια νόσος με αποτελεσματική θεραπεία, ενώ η ενημέρωση και η απρόσκοπτη πρόσβαση στη φροντίδα παραμένουν καθοριστικές.

Το DEBATER έχει αναδείξει και στο παρελθόν δράσεις με κεντρικό μήνυμα το «Zero Stigma» και την ανάγκη κοινωνικού αποστιγματισμού των ανθρώπων που ζουν με HIV.

Στο στόχαστρο και ανήλικα μέλη της οικογένειας

Ο καταγγέλλων αναφέρει ότι η διαδικτυακή στοχοποίηση δεν περιορίστηκε στον ίδιο, αλλά επεκτάθηκε και στην οικογένειά του.

Κατά τους ισχυρισμούς του, φωτογραφίες και στοιχεία ανήλικων προσώπων φέρονται να δημοσιοποιήθηκαν ή να χρησιμοποιήθηκαν σε αναρτήσεις, χωρίς τη συναίνεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους.

Η συγκεκριμένη πτυχή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς η έκθεση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων στο διαδίκτυο μπορεί να έχει μακροχρόνιες συνέπειες και απαιτεί αυξημένη προστασία.

«Δεν ζητώ να καταδικαστεί κανείς μέσω ενός δημοσιεύματος»

Ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι διαθέτει αναρτήσεις, μηνύματα, φωτογραφίες και στοιχεία διαδικτυακών λογαριασμών, τα οποία, όπως αναφέρει, μπορούν να τεθούν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, δηλώνει ότι έχουν ήδη κινηθεί ή βρίσκονται σε προετοιμασία νομικές διαδικασίες.

«Δεν ζητώ να καταδικαστεί κανείς μέσω ενός δημοσιεύματος. Ζητώ να ερευνηθούν τα στοιχεία, να διασταυρωθούν οι καταγγελίες και να αναδειχθεί εάν υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ζητά να ελεγχθούν στοιχεία σχετικά με τις επαγγελματικές ιδιότητες και τα προσόντα ορισμένων προσώπων, καθώς και οικονομικές ή δικαστικές πτυχές που, κατά τον ίδιο, συνδέονται με την υπόθεση.

Ζητείται έρευνα από τις αρμόδιες αρχές

Η υπόθεση εγείρει κρίσιμα ζητήματα σχετικά με:

Την προστασία ευαίσθητων προσωπικών και ιατρικών δεδομένων.

Τη διαδικτυακή παρενόχληση και τις απειλές.

Τη δημιουργία και χρήση ψεύτικων λογαριασμών.

Τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την κατασκευή παραποιημένου υλικού.

Την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα ανηλίκων.

Τις διακρίσεις και τη ρητορική μίσους κατά ανθρώπων που ζουν με HIV.

Την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Ο καταγγέλλων ζητά από τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές να εξετάσουν το υλικό και να διαπιστώσουν εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.

Το DEBATER παραμένει στη διάθεση οποιουδήποτε προσώπου αφορά η καταγγελία, προκειμένου να καταγράψει και να δημοσιεύσει τη θέση ή την απάντησή του, με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στο τεκμήριο της αθωότητας.