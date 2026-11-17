Μία νέα τηλεφωνική απάτη με λεία 85.000 ευρώ σημειώθηκε στην Πάτρα, με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία οι δράστες έπεισαν να αφήσει όλες τις οικονομίες της έξω από την κατοικία της.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (16/11), όταν άγνωστος τηλεφώνησε στη γυναίκα και προσποιήθηκε ότι ήταν ο λογιστής της.

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Με το πρωτοφανές πρόσχημα ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί καταγραφή των χρημάτων και των πολύτιμων αντικειμένων της μέσω drone, κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει όσα μετρητά διατηρούσε στο σπίτι.

Έβαλε τα 85.000 ευρώ σε μαξιλαροθήκη

Ακολουθώντας τις οδηγίες του δήθεν λογιστή, η ηλικιωμένη συγκέντρωσε το χρηματικό ποσό των 85.000 ευρώ και το τοποθέτησε μέσα σε μία μαξιλαροθήκη.

Στη συνέχεια, άφησε τη μαξιλαροθήκη έξω από την κατοικία της, στο σημείο που της είχε υποδείξει τηλεφωνικά ο δράστης, προκειμένου –όπως την είχε πείσει– να καταγραφούν τα χρήματα από drone για λογαριασμό της φορολογικής υπηρεσίας.

Λίγη ώρα αργότερα, άγνωστος συνεργός του τηλεφωνητή εμφανίστηκε έξω από το σπίτι, παρέλαβε τη μαξιλαροθήκη και εξαφανίστηκε μαζί με τα χρήματα.

Όταν η γυναίκα συνειδητοποίησε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, οι δράστες είχαν ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή.

Η Αστυνομία αναζητά τους δράστες

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών, με τους αστυνομικούς να συγκεντρώνουν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του άνδρα που πραγματοποίησε το τηλεφώνημα και του συνεργού του που παρέλαβε τα χρήματα.

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Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστεί υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και οι τηλεφωνικές κλήσεις που δέχθηκε η ηλικιωμένη.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης εάν οι συγκεκριμένοι δράστες συνδέονται με άλλες παρόμοιες απάτες, καθώς η μέθοδος του «λογιστή» χρησιμοποιείται συχνά από οργανωμένες ομάδες που στοχεύουν ηλικιωμένους.

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Οι απάτες με τους δήθεν λογιστές

Δεν είναι η πρώτη φορά που απατεώνες προσποιούνται τους λογιστές και επικαλούνται υποτιθέμενη καταγραφή χρημάτων ή κοσμημάτων.

Σε αντίστοιχη υπόθεση στην Πέλλα, δήθεν λογιστής έπεισε 77χρονο να παραδώσει μετρητά και κοσμήματα αξίας άνω των 100.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας και πάλι το πρόσχημα της καταγραφής της περιουσίας του.

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Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά τα νέα κόλπα που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι για να εξαπατούν ηλικιωμένους, από τους ψεύτικους λογιστές και τους «μαϊμού» αστυνομικούς μέχρι τα δήθεν τροχαία συγγενικών προσώπων.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι καμία δημόσια υπηρεσία, τράπεζα, λογιστής ή εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας δεν ζητά από πολίτες να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα σε άγνωστα πρόσωπα ή να τα αφήσουν έξω από το σπίτι τους.

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Σε περίπτωση ύποπτου τηλεφωνήματος, οι πολίτες πρέπει:

Να διακόπτουν αμέσως την επικοινωνία.

Να καλούν οι ίδιοι τον λογιστή ή τον συγγενή που επικαλείται ο άγνωστος.

Να μην αποκαλύπτουν πού φυλάσσουν χρήματα και κοσμήματα.

Να μην παραδίδουν μετρητά σε άτομα που εμφανίζονται ως συνεργάτες λογιστών ή δημόσιων υπηρεσιών.

Να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία καλώντας το 100.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τα περιστατικά τηλεφωνικής εξαπάτησης, τονίζοντας ότι δεν παραδίδουμε ποτέ χρήματα ή κοσμήματα έπειτα από τηλεφωνικές οδηγίες αγνώστων.