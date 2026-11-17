Στη σύλληψη του πρώην συνοριοφύλακα και γνωστού από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Τάσου Ποτσέπη, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός με τη φράση «Αγάπη μόνο», προχώρησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (17/11) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου σε strip club στο Χαϊδάρι, όπου ο Τάσος Ποτσέπης βρισκόταν μαζί με τον αδελφό του, Κωνσταντίνο Ποτσέπη, ο οποίος είναι εν ενεργεία αστυνομικός, και τον επιχειρηματία Ριχάρδο Μυλωνά.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τάσος Ποτσέπης αντέδρασε έντονα όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν το τραπέζι στο οποίο καθόταν η παρέα και ζήτησαν να προχωρήσουν στον προβλεπόμενο έλεγχο.

Η ένταση με τους αστυνομικούς του Εκβιαστών

Το επεισόδιο φέρεται να εκτυλίχθηκε περίπου στη 01:30, όταν κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών εισήλθε στο νυχτερινό κατάστημα που βρίσκεται επί της λεωφόρου Αθηνών.

Όταν οι αστυνομικοί γνωστοποίησαν την ιδιότητά τους και ζήτησαν από τον Τάσο Ποτσέπη να τους ακολουθήσει έξω από το κατάστημα για έλεγχο, εκείνος φέρεται να αρνήθηκε και να επέδειξε ιδιαίτερα εριστική συμπεριφορά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώην συνοριοφύλακας φέρεται να εξύβρισε τους αστυνομικούς και να απάντησε σε έναν από αυτούς: «Αν μπορείς, βγάλε με».

Παρά τις συστάσεις που δέχθηκε, φέρεται να συνέχισε να αντιδρά, απευθύνοντας απειλητική φράση προς αστυνομικό και πραγματοποιώντας απότομη κίνηση προς το μέρος του.

Ακολούθησε η επέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν έξω από το κατάστημα. Κατά τη διαδικασία, ο Τάσος Ποτσέπης φέρεται να αντιστάθηκε και να απώθησε έναν από τους αστυνομικούς.

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Στο αυτόφωρο ο Τάσος Ποτσέπης

Ο Τάσος Ποτσέπης μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, όπου συνελήφθη για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, της απειλής και της εξύβρισης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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Ο αδελφός του, Κωνσταντίνος Ποτσέπης, και ο Ριχάρδος Μυλωνάς δεν συνελήφθησαν. Οι δύο άνδρες μετέβησαν αργότερα στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια αποχώρησαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψε σε βάρος τους κατηγορία για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Ποιος είναι ο Τάσος Ποτσέπης

Ο Τάσος Ποτσέπης έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τηλεοπτικές εμφανίσεις και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία χρησιμοποιούσε συχνά τη φράση «Αγάπη μόνο».

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Στη συνέχεια προσλήφθηκε ως συνοριακός φύλακας ορισμένου χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία. Ωστόσο, η σύμβασή του δεν ανανεώθηκε και ο Τάσος Ποτσέπης τέθηκε οριστικά εκτός ΕΛ.ΑΣ. τον Οκτώβριο του 2025.

Το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα συστηματικούς ελέγχους σε νυχτερινά καταστήματα, έχοντας προχωρήσει και σε επιχειρήσεις για την εξάρθρωση οργανωμένων κυκλωμάτων εκβιασμών.