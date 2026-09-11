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ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη ξυλείας στην Αγία Παρασκευή

Στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση

Υπό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη ξυλείας στην Αγία Παρασκευή
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:44

Άμεσα υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου σε αποθήκη ξυλείας στον Υμηττό, στην οδό Νεαπόλεως, στον Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 11 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 13:45.

Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργές εστίες και η πυρκαγιά είναι στο στάδιο της αποκάθαρσης.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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