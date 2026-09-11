Υπό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη ξυλείας στην Αγία Παρασκευή
Στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση
Άμεσα υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου σε αποθήκη ξυλείας στον Υμηττό, στην οδό Νεαπόλεως, στον Δήμο Αγίας Παρασκευής.
Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο #πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 13 οχήματα.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 11 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 13:45.
Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργές εστίες και η πυρκαγιά είναι στο στάδιο της αποκάθαρσης.
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
πηγή στην Google
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