Φωτιά στο Παρθένι Ευβοίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Σηκώθηκαν 8 εναέρια μέσα, μήνυμα 112 για ετοιμότητα

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στη περιοχή Παρθένι στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 12 οχήματα.

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Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα, 6 Α/Φ και 2 Ε/Π εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026

Επίσης ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παρθένι της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) September 11, 2026

Στις 14:21, εκδόθηκε μήνυμα 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι:

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).