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Φωτιά στο Παρθένι Ευβοίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Σηκώθηκαν 8 εναέρια μέσα, μήνυμα 112 για ετοιμότητα

Επιχειρούν 40 πυροσβέστες

Φωτιά στο Παρθένι Ευβοίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Σηκώθηκαν 8 εναέρια μέσα, μήνυμα 112 για ετοιμότητα
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:45

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στη περιοχή Παρθένι στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 12 οχήματα.

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Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Επίσης ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στις 14:21, εκδόθηκε μήνυμα 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι:
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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