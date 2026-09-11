Μυτιλήνη: Νεκρός ηλικιωμένος που έπεσε στο κενό ενώ έβαφε παράθυρο στο σπίτι του
Άγνωστες οι συνθήκες του δυστυχήματος
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στη Μυτιλήνη την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, ο οποίος έπεσε από μεγάλο ύψος, την ώρα που εκτελούσε εργασίες στην κατοικία του.
Σύμφωνα με το lesvosnews.net, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 70 ετών, φέρεται να πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης και συγκεκριμένα να έβαφε παράθυρο, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες -έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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