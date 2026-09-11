Ο Πάνος Μουζουράκης αποχαιρέτησε on stage τον Γιώργο Μαζωνάκη – “Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ”

Ο Πάνος Μουζουράκης κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στη Λεμεσό το βράδυ της Πέμπτης (10/9), αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η εμφάνισή του πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα μετά την ξαφνική απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή και η συγκίνησή του ήταν εμφανής από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

Συγκεκριμένα, αφότου ανέβηκε στη σκηνή του Δημοτικού Κηποθεάτρου Λεμεσού θέλησε να μοιραστεί με το κοινό που είχε δώσει το παρών κάποιες προσωπικές του αναμνήσεις από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η σχέση τους είχε γίνει ιδιαίτερα στενή τα τελευταία χρόνια, ενώ υπενθυμίζεται ότι συνεργάζονταν και στο «The Voice». Τα πειράγματα, το χιούμορ και η ξεχωριστή χημεία που είχαν μεταξύ τους δεν είχαν περάσει απαρατήρητα, με τους δύο καλλιτέχνες να έχουν ιδιαίτερη χημεία.

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Δείτε παρακάτω το σχετικό απόσπασμα:

“Από εκεί πάνω που μας βλέπει θα ήθελε να περάσουμε καλά. Δεν ξέρω, μπορεί να έλεγε «Τι κάνεις ρε μ@@@ Μουζουράκη; Εγώ πέθανα και εσύ κάνεις συναυλίες;». Αλλά νομίζω, εάν με έκραζε για κάτι, θα ήταν για να σταματάω να μιλάω και να τραγουδήσω… Δεν είναι εύκολο σήμερα αλλά ευχαριστώ”.

“Για εκείνον, το πένθος δεν είναι απαραίτητα κάτι που πρέπει να εκφράζεται δημόσια ούτε να μετριέται μέσα από μια ανάρτηση. «Δεν θέλω να πω κάτι απλά για να πω. Ο φίλος μου ο Γιώργος Μαζωνάκης… Ήταν ένας άνθρωπος που πρώτη φορά τον είδα στην Κρήτη στη σκηνή και όταν ανέβηκε πάνω φώτισε όλη η βραδιά. Μια φωνή, μια σκηνική παρουσία, ένα πλάσμα διαφορετικό… Πραγματικά χάσαμε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη. Η απώλεια είναι δική μας. Ο Γιώργος είναι κάπου εδώ, μας παρακολουθεί… Του έχουν λυθεί όλες οι απορίες. Θα λέει «Καλά τα έλεγα εγώ!»”, είπε στη συνέχεια ο Πάνος Μουζουράκης.

“Είναι νωρίς για να κάνεις αμήχανα αστειάκια και υποθέσεις για αυτό το θέμα. Για αυτό κιόλας αποφεύγω να κάνω επικήδειους στα social media. Με ενημέρωσαν πριν ανέβω ότι «κατηγορηθήκαμε» – άσχετο θα το κάνω λίγο προσωπικό – ότι δεν ανεβάσαμε κάτι στα social εμείς οι άμεσοι συνεργάτες του. Λες και είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε τη θλίψη και το πένθος μας και να το κάνουμε δημόσιο αγαθό. Μερικές φορές η σιωπή μιλάει πιο πολύ», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας με τον δικό του τρόπο την επιλογή του να βιώσει ιδιωτικά τις πρώτες ώρες της απώλειας”, συμπλήρωσε ο Πάνος Μουζουράκης.