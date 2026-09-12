Γιώργος Μαζωνάκης: «Λαϊκή αγρυπνία» την Κυριακή στη Νίκαια – Η ανακοίνωση της οικογένειας

Με μία βαθιά συγκινητική ανακοίνωση, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες για το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή.

Η σορός του θα βρεθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, την εκκλησία και ενορία που, όπως αναφέρει η οικογένειά του, αγαπούσε ιδιαίτερα.

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Η «λαϊκή αγρυπνία», ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης, θα αρχίσει στις 19:30 και θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν από κοντά.

Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Παράλληλα, η οικογένεια απευθύνει θερμή παράκληση, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της οικογένειας

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν. Η “λαϊκή αγρυπνία”, ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης, θα αρχίσει στις 19:30 και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Θερμή παράκληση, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece. Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη» ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.