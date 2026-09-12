Σεισμός 4,9 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Κεφαλονιάς – Τι λέει ο διευθυντής του Γεωδυναμικού στο DEBATER

Σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 20:51, με το επίκεντρο να εντοπίζεται νοτιοδυτικά της Κεφαλονιάς.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 26 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο βρίσκεται περίπου 31 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Ληξουρίου.

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Screenshot / Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, μιλά στο DEBATER

Μιλώντας στο DEBATER, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, εξηγώντας πως ο σεισμός προέρχεται από γνωστό ρήγμα της περιοχής.

«Είναι από το πολύ γνωστό ρήγμα μετασχηματισμού της Κεφαλονιάς. Απέχει αρκετή απόσταση από το Ληξούρι. 30 χιλιόμετρα απόσταση που μειώνει αρκετά την επικινδυνότητα στο σημείο αυτό. Οι σεισμοί με τέτοιο μηχανισμό δεν δημιουργούν τσουνάμι συνήθως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή και τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να δείξουν πώς θα εξελιχθεί η ακολουθία.

Σε αυξημένη ετοιμότητα Πυροσβεστική και 6η ΕΜΑΚ – Δεν αναφέρθηκαν ζημιές

Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας μετά τον σεισμό μεγέθους 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά-νοτιοδυτικά του Ληξουρίου Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αμέσως μετά την εκδήλωση της δόνησης πραγματοποιήθηκε διασπορά δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του νησιωτικού συμπλέγματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτήρια, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει δεχθεί κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων.

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Περιπολίες σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

Πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιπολίες στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, προκειμένου να ελεγχθεί εάν έχουν προκληθεί προβλήματα από τη σεισμική δόνηση.

Παράλληλα, έχει κινητοποιηθεί και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρακολουθούν την κατάσταση.

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Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή, περίπου 31 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Ληξουρίου.

Σε αυξημένη ετοιμότητα και η 6η ΕΜΑΚ

Με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, καθώς και η 6η ΕΜΑΚ.

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Οι έλεγχοι και οι περιπολίες συνεχίζονται, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει καταγραφεί ανάγκη επέμβασης των δυνάμεων.