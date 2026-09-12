Φωτιά τώρα στο Δαμάσι Λάρισας – Κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή
Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 17:45. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πεζοπόρο τμήμα και τέσσερα οχήματα, ενώ συνδράμει ο Δήμος Τυρνάβου.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Δαμάσι Θεσσαλίας, το απόγευμα του Σαββάτου (12/9).
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 17:45, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός.
Στη μάχη 15 πυροσβέστες και η 10η ΕΜΟΔΕ
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.
Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Τυρνάβου, διαθέτοντας μηχάνημα έργου για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή
Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης, στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα.
Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει συνδεθεί επισήμως η κεραυνική δραστηριότητα με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.
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