Ρέμος: Ερμήνευσε το «Ανήκω σε μένα» για τον Μαζωνάκη – Συγκίνηση στη μεγάλη συναυλία

Μία από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε εξέλιξη στη Νέα Παραλία, όπου χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

Η συναυλία διοργανώθηκε με ελεύθερη είσοδο για τη συμπλήρωση 30 χρόνων μουσικής διαδρομής του δημοφιλούς τραγουδιστή, με την περιοχή γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να γεμίζει από νωρίς με κόσμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης για τη μεγάλη επετειακή συναυλία. (EUROKINISSI)

«Γιώργο, έφυγες νωρίς»

Η πλέον φορτισμένη στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν ο Αντώνης Ρέμος αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, αποχαιρετώντας δημόσια τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

«Γιώργο, έφυγες νωρίς», είπε από τη σκηνή και κάλεσε το κοινό «να κρατήσουμε τον Γιώργο της καρδιάς μας», πριν προχωρήσει στη μουσική αφιέρωση.

Στη συνέχεια ερμήνευσε το «Ανήκω σε μένα», μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, δημιουργώντας ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα στη Νέα Παραλία.

Όπως είχε αποκαλύψει το DEBATER για το αφιέρωμα που ετοίμαζε ο Αντώνης Ρέμος, στη διάρκεια της συναυλίας επρόκειτο να προβληθεί ειδικό βίντεο και να ακουστούν τραγούδια του εκλιπόντος ερμηνευτή. Ο Αντώνης Ρέμος στη μεγάλη συναυλία για τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας στη Θεσσαλονίκη. (EUROKINISSI)

Η βροχή απείλησε τη συναυλία

Λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη, η έντονη βροχόπτωση που έπληξε τη Θεσσαλονίκη προκάλεσε αναστάτωση στη διοργάνωση.

Οι τεχνικοί έσπευσαν να προστατεύσουν τον εξοπλισμό της σκηνής, ενώ αρκετοί από τους θεατές αναζήτησαν προσωρινά καταφύγιο. Μετά τη βελτίωση του καιρού, η συναυλία ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βροχή, πάντως, δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει τον κόσμο, καθώς χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν εκ νέου το παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Μία συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου

Η βραδιά σχεδιάστηκε ως μία μεγάλη αναδρομή στη μουσική πορεία του Αντώνη Ρέμου, με τραγούδια που έχουν σημαδέψει την ελληνική δισκογραφία και με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πρόγραμμα είχαν ανακοινωθεί, μεταξύ άλλων, η Δέσποινα Βανδή, η Καίτη Γαρμπή, η Μαντώ, ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Κώστας Χατζής, ο Μάνος Πυροβολάκης, οι Gipsy Kings, οι Snap!, οι Mr. President και ο Haddaway.

Από τη συναυλία απουσίασε τελικά ο Ροναλντίνιο, η παρουσία του οποίου είχε αρχικά ανακοινωθεί. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ο Βραζιλιάνος σταρ δεν κατάφερε να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη λόγω έκτακτου προσωπικού ζητήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τη βροχή και τις ανατροπές της τελευταίας στιγμής, η επετειακή συναυλία εξελίχθηκε σε μία μεγάλη γιορτή. Η αναφορά, όμως, στον Γιώργο Μαζωνάκη και η ερμηνεία του «Ανήκω σε μένα» ήταν η στιγμή που έδωσε στη βραδιά τον πιο συγκινητικό της τόνο.