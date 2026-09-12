Ανάβυσσος: Διέφυγε της προσοχής των γονέων του και έπεσε στην πισίνα – Πώς σώθηκε το 4χρονο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό με το 4χρονο αγοράκι που έπεσε σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο και νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για παρακολούθηση.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER, το παιδί διέφυγε για λίγες στιγμές της προσοχής των γονέων του και έπεσε στην πισίνα του ξενοδοχείου.

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Το αγοράκι, το οποίο προέρχεται από την Αυστραλία και έχει γεννηθεί το 2022, είχε καταπιεί μικρή ποσότητα νερού, χωρίς όμως να χάσει τις αισθήσεις του, σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση.

Βούτηξε αμέσως ο ναυαγοσώστης

Καθοριστική ήταν η άμεση αντίδραση του ναυαγοσώστη που βρισκόταν στο ξενοδοχείο.

Μόλις αντιλήφθηκε ότι το παιδί είχε πέσει στο νερό, βούτηξε αμέσως στην πισίνα, το ανέσυρε και το μετέφερε σε ασφαλές σημείο.

Στον χώρο βρισκόταν και ένα ζευγάρι γιατρών, οι οποίοι έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ.

Το παιδί μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο και εισήχθη στη ΜΕΘ, προκειμένου να παρακολουθείται στενά η κατάσταση της υγείας του.

Ο εισαγγελέας θα κρίνει για τυχόν συλλήψεις

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

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Οι αρμόδιοι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις και συγκεντρώνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Εκείνος θα αξιολογήσει τα στοιχεία και θα αποφασίσει εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για σύλληψη και ποιο πρόσωπο ενδεχομένως αφορούν.

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Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας δεν έχει αποδοθεί ευθύνη σε κάποιον από τους εμπλεκομένους.

Το DEBATER είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι το αγοράκι εισήχθη στη ΜΕΘ μετά το περιστατικό στην πισίνα.