Sniper: «Ανέστησε» τα νούμερα ο θάνατος του Μαζωνάκη – Από την τραγωδία στο trash για λίγη τηλεθέαση

Κλάμα, θλίψη, οδυρμός, ερωτήματα και πολλά τραγούδια…

Τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι τηλεοπτικοί μας δέκτες έχουν μετατραπεί σε πίστα νυχτερινού κέντρου, με τον αδικοχαμένο καλλιτέχνη να… ανοίγει πρόγραμμα σε πρωινές και μεσημεριανές εκπομπές, μαγκαζίνο ποικίλης ύλης και δελτία ειδήσεων.

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Για πολλοστή φορά, η είδηση για τον θάνατο ενός επώνυμου ανθρώπου σε αυτή τη χώρα μετατρέπεται από τραγωδία σε… τσίρκο, το οποίο κινείται μεταξύ σοβαρής ενημέρωσης και trash TV, χωρίς τα όρια να είναι πάντοτε ευδιάκριτα.

Όλοι «σπάνε τη σιωπή τους»

Φίλοι του Γιώργου Μαζωνάκη, συγγενείς, πρόσωπα από το στενό του περιβάλλον και συνάδελφοί του «σπάνε τη σιωπή τους» και μιλούν για άγνωστες πτυχές της ζωής του αδικοχαμένου τραγουδιστή.

Ζήτημα είναι, βέβαια, αν από όλους αυτούς που παρελαύνουν μπροστά από τις τηλεοπτικές κάμερες τον γνώριζαν στ’ αλήθεια πέντε άνθρωποι.

Αλλά και τι έγινε;

Το βασικό είναι να δακρύζουν, να πονούν μπροστά στην κάμερα, να συνεχίζουν να προσφέρουν «πληροφορίες» στο φιλοθεάμον κοινό και, κυρίως, να ανεβάζουν τα νούμερα της τηλεθέασης.

Το κρεβάτι, το ασθενοφόρο και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Και δώσε στον λαό το κρεβάτι στο οποίο πέθανε ο Μαζωνάκης. Δώσε πλάνα από το ασθενοφόρο. Βάλε κοντινό σε ένα χαμόγελό του από όταν ήταν ακόμη ζωντανός και, αμέσως μετά, νά σου και το πλάνο με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

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Σοκαρισμένοι οι παρουσιαστές, που φτάνουν να αναζητούν με αγωνία ακόμη και μια φωτογραφία του νεκρού καλλιτέχνη για να την παρουσιάσουν στις εκπομπές τους.

Για την ενημέρωση των πολιτών, πάντα…

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Δώσε αίμα στον λαό και κέρνα καλαμάκια

Αλλά και από την άλλη, οι ίδιοι οι τηλεθεατές γι’ αυτά «ψοφάνε».

Σαν σαρκοφάγα όντα, ρουφούν κάθε πληροφορία για τις συνθήκες του θανάτου. Όσο πιο γλαφυρή είναι η παρουσίαση της υπόθεσης, τόσο πιο ψηλά ανεβαίνουν τα νούμερα.

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Δώσε αίμα στον λαό και κέρνα καλαμάκια…

Πολύ φοβάμαι πως, μέχρι να κηδευτεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, εκτός από χορούς στα τηλεοπτικά στούντιο, θα δούμε να… ανοίγουν και σαμπάνιες.

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Πάντα, βέβαια, για την ενημέρωση του τηλεοπτικού κοινού…

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο… Sniper εντοπίζει και βάζει στη «διόπτρα» του τα καλά, τα στραβά και τα άσχημα, καταγράφοντας όσα οι άλλοι δεν αναφέρουν.