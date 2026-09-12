Νέα φωτιά τώρα στη Κόνιτσα – Στη μάχη τρία ελικόπτερα

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Φούρκα Κόνιτσας, στα Ιωάννινα, το απόγευμα του Σαββάτου (12/9).

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και τρία πυροσβεστικά οχήματα.

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Τρία ελικόπτερα στη μάχη με τις φλόγες

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος τρία ελικόπτερα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου.

Το έργο της κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την πορεία της πυρκαγιάς.