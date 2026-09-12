Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Σαλάχ-Εντίν – Ιατρικά και μετά… ΟΑΚΑ

Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από τη Ρόμα στον Παναθηναϊκό.

Ο 24χρονος διεθνής Μαροκινός αναμένεται να περάσει σήμερα το πρωί από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, θα ακολουθήσει η υπογραφή του συμβολαίου του.

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Από τα ιατρικά στο ΟΑΚΑ

Εάν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ο Σαλάχ-Εντίν αναμένεται να δώσει το «παρών» στις εξέδρες του ΟΑΚΑ για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό.

Ο Μαροκινός άσος θα έχει έτσι την πρώτη επαφή του με τη νέα του ομάδα και την ατμόσφαιρα στην έδρα των «πράσινων», πριν ενσωματωθεί στις προπονήσεις.

Η επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του αναμένεται τη Δευτέρα.

Η συμφωνία με τη Ρόμα

Όπως έγραψε το DEBATER, ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με τη Ρόμα για τον δανεισμό του Σαλάχ-Εντίν, εξασφαλίζοντας παράλληλα οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2027.

Η συγκεκριμένη οψιόν δεν είναι υποχρεωτική και η ενεργοποίησή της θα βρίσκεται αποκλειστικά στην ευχέρεια των «πράσινων». Εάν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να την αξιοποιήσει, ο ποδοσφαιριστής θα δεσμευτεί με τετραετές συμβόλαιο.

Οι διαπραγματεύσεις είχαν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, με το DEBATER να έχει αποκαλύψει από νωρίς ότι οι δύο ομάδες βρίσκονταν σε προχωρημένες επαφές για τον Μαροκινό αριστερό μπακ.

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Τι προσθέτει στον Παναθηναϊκό

Ο Σαλάχ-Εντίν αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός μπακ και μπακ-χαφ, διαθέτει όμως την ικανότητα να καλύψει και τη θέση του αριστερού στόπερ σε διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο φόρεσε ως δανεικός τη φανέλα της Αϊντχόφεν, καταγράφοντας 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του ολλανδικού πρωταθλήματος.

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Προηγουμένως είχε καθιερωθεί στην Τβέντε, με την οποία πραγματοποίησε 52 εμφανίσεις, σημειώνοντας δύο γκολ και έξι ασίστ. Οι εμφανίσεις του οδήγησαν τη Ρόμα στην απόκτησή του, χωρίς όμως να καταφέρει να εξασφαλίσει σταθερό χρόνο συμμετοχής στην ιταλική ομάδα.

Παράλληλα, μετρά 13 συμμετοχές με την Εθνική Μαρόκου και διαθέτει ήδη παραστάσεις από το κορυφαίο διεθνές επίπεδο.