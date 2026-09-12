Αποκάλυψη DEBATER – Μαζωνάκης: «Δεν ζήτησα έγγραφη συγκατάθεση – Η θεραπεία δεν έχει παρενέργειες» κατέθεσε η γιατρός

Μία νέα, κρίσιμη πτυχή για όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου αποκαλύπτει η δικογραφία που βρίσκεται στη διάθεση του DEBATER.

Στην κατάθεσή της, η γιατρός που είχε αναλάβει τον τραγουδιστή αναφέρει ότι δεν ζήτησε από εκείνον έγγραφη συγκατάθεση για τη διαδικασία με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

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Η ακριβής αναφορά της στη δικογραφία είναι η ακόλουθη:

«Δεν ζήτησα έγγραφη συγκατάθεση διότι αν δεν ήθελε να κάνει αυτή τη θεραπεία δεν θα παρουσιαζόταν».

Η συγκεκριμένη δήλωση δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι δεν υπήρξε προφορική συναίνεση ούτε η δικογραφία αποφαίνεται, στο σημείο αυτό, εάν για τη συγκεκριμένη πράξη ήταν υποχρεωτική η υπογραφή ειδικού εντύπου.

Δημιουργεί, ωστόσο, ένα κρίσιμο ερώτημα για την ανακριτική έρευνα: ποια ακριβώς ενημέρωση είχε λάβει ο Γιώργος Μαζωνάκης για τη φύση της διαδικασίας, τους πιθανούς κινδύνους, τις αντενδείξεις και τις εναλλακτικές επιλογές.

«Η θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις»

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με την κατάθεσή της, η γιατρός παρουσίασε τη συγκεκριμένη θεραπεία στον τραγουδιστή.

Η ίδια ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επικοινωνήσει μαζί της στις 8 Σεπτεμβρίου, ζητώντας τη συμβουλή της επειδή δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

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Κατά τη δική της εκδοχή, μετά από έναν «ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο» τού πρότεινε τη διαδικασία με το Inuspheresis (πλασμαφαίρεση), την οποία περιέγραψε ως «καθαρισμό του αίματος».

Στην κατάθεσή της υποστήριξε χαρακτηριστικά:

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«Αυτή η θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις, αντίθετα ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις».

Ανέφερε ακόμη ότι η θεραπεία απαιτεί την τοποθέτηση δύο βελονών σε περιφερικές φλέβες και διαρκεί συνήθως από δύο έως τρεις ώρες.

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Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται η διαδικασία στη δικογραφία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε συνδυασμό με αποκλειστικό βίντεο του DEBATER, στο οποίο η ίδια γιατρός συνέδεε το μηχάνημα με «detox», απομάκρυνση μικροπλαστικών, βαρέων μετάλλων και άλλων ουσιών από τον οργανισμό.

Κοτανίδου: «Υψηλού ρίσκου» και μόνο σε νοσοκομείο

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται η κατάθεση της καθηγήτριας Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ Αναστασίας Κοτανίδου, η οποία παρουσιάζει μία σαφώς διαφορετική εικόνα για τους κινδύνους της πλασμαφαίρεσης.

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Η Αναστασία Κοτανίδου κατέθεσε ότι η διαδικασία ενδείκνυται να πραγματοποιείται «αυστηρά και μόνο εντός νοσοκομειακού περιβάλλοντος», καθώς θεωρείται υψηλού ρίσκου.

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκειά της ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει:

αιμοδυναμική αστάθεια,

ηλεκτρολυτικές διαταραχές,

καταστάσεις που απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση και ειδικό εξοπλισμό.

Κατά την κατάθεσή της, ο αναγκαίος εξοπλισμός δεν προβλέπεται και δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία να βρίσκεται σε ιδιωτικά ιατρεία.

Η θέση αυτή βρίσκεται σε ευθεία απόσταση από τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης γιατρού ότι η θεραπεία «δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις».

Τι κατέθεσε η διευθύντρια του «Ευαγγελισμού»

Η δικογραφία περιλαμβάνει και την κατάθεση της διευθύντριας της Αιματολογικής Κλινικής του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», Σωσσάνας Δελημπάση.

Η ίδια περιέγραψε την πλασμαφαίρεση ως μία απλή διαδικασία που πραγματοποιείται σε ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από κάποιο νόσημα.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι για την πραγματοποίησή της απαιτούνται ιατρικές σπουδές, ειδική εκπαίδευση στη χρήση των αντίστοιχων μηχανημάτων και πιστοποιημένος εξοπλισμός.

Η κατάθεσή της δεν αναφέρει ότι η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς περιορισμούς σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο.

Η γιατρός υποστήριξε ότι το μηχάνημα δεν είχε ξεκινήσει

Για την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, η γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ξάπλωσε στο κρεβάτι και ότι οι αρχικές ενδείξεις για οξυγόνο, θερμοκρασία και αρτηριακή πίεση ήταν φυσιολογικές.

Κατά τη δική της κατάθεση, τοποθέτησε φλεβοκαθετήρα στο δεξί του χέρι και, ενώ επιχειρούσε να τοποθετήσει δεύτερο στο αριστερό, ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή. Ο ισχυρισμός της είναι ότι η λειτουργία του μηχανήματος δεν είχε ακόμη ξεκινήσει.

Ωστόσο, όπως έχει ήδη αποκαλύψει το DEBATER, ο έλεγχος του ιστορικού του μηχανήματος εμφάνισε καταγραφή λειτουργίας 42 λεπτών για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αναφέρει στη δικογραφία ότι προκύπτουν «σοβαρές ενδείξεις» πως ο τραγουδιστής είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση για 42 λεπτά.

Η συγκεκριμένη ένδειξη δεν αποδεικνύει από μόνη της ποια ενημέρωση είχε δοθεί στον τραγουδιστή ή εάν είχε συναινέσει προφορικά. Καθιστά, όμως, ακόμη πιο κρίσιμη τη διερεύνηση της απουσίας έγγραφης συγκατάθεσης και του τρόπου με τον οποίο του παρουσιάστηκαν οι πιθανοί κίνδυνοι.

Χωρίς καρδιολογική εκτίμηση οι φάκελοι ασθενών

Στο πόρισμα του ΙΣΑ αναφέρεται ακόμη ότι στους ιατρικούς φακέλους ασθενών του ιατρείου που είχαν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση δεν βρέθηκε προηγούμενη καρδιολογική εκτίμηση ή καρδιογράφημα, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιούνταν επεμβατικές πράξεις.

Απαιτείται, ωστόσο, μία κρίσιμη διευκρίνιση: στο συγκεκριμένο σημείο της δικογραφίας δεν αναφέρεται ρητά ότι αυτή η διαπίστωση αφορά προσωπικά τον φάκελο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το ζήτημα των φακέλων έρχεται να προστεθεί στην εισήγηση του ΙΣΑ για διακοπή λειτουργίας του ιατρείου και την επιβολή προστίμων.

Τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η ανάκριση

Η κατάθεση για την έγγραφη συγκατάθεση και οι διαφορετικές τοποθετήσεις σχετικά με την επικινδυνότητα της διαδικασίας δημιουργούν μία σειρά κρίσιμων ερωτημάτων:

Είχε ενημερωθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης αναλυτικά για τους πιθανούς κινδύνους της διαδικασίας;

Του γνωστοποιήθηκαν πιθανές παρενέργειες και αντενδείξεις;

Με ποια ιατρικά δεδομένα κρίθηκε ότι η πλασμαφαίρεση ήταν κατάλληλη για εκείνον;

Ποιος ήταν ο «ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος» που επικαλείται η γιατρός;

Υπήρξε προφορική συναίνεση και τι ακριβώς περιλάμβανε;

Πώς συμβιβάζεται ο ισχυρισμός ότι το μηχάνημα δεν είχε ξεκινήσει με την καταγραφή των 42 λεπτών;

Οι απαντήσεις αναμένεται να αναζητηθούν μέσα από τα ψηφιακά πειστήρια, τα δεδομένα του μηχανήματος, τις καταθέσεις και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Η δίωξη και το τεκμήριο αθωότητας

Στους δύο γιατρούς έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, και έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Η αστυνομική δικογραφία καταγράφει επίσης τέσσερις αντιφάσεις σχετικά με την ώρα άφιξης του τραγουδιστή, τη διάρκεια παραμονής του στον χώρο θεραπείας, τις δηλωθείσες ιατρικές ειδικότητες και τη χρήση του απινιδωτή.

Η δήλωση για την απουσία έγγραφης συγκατάθεσης δεν περιλαμβάνεται από την ΕΛ.ΑΣ. στις τέσσερις συγκεκριμένες αντιφάσεις και δεν συνδέεται αυτοτελώς, στο έγγραφο, με την αιτία θανάτου.

Η ακριβής αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Οι δύο κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.