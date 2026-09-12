Φωτιά τώρα στην Πάρο: Επιχειρούν έξι εναέρια στις Λεύκες

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεύκες, στην Πάρο, το Σάββατο (12/9).

Η φωτιά προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

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Στη μάχη έξι εναέρια μέσα

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η έκταση που έχει καταλάβει η πυρκαγιά, ενώ στην αρχική ενημέρωση δεν γίνεται αναφορά σε απειλή για κατοικημένη περιοχή.