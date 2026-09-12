Χαλκιδική: Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σκάλα – Είχε ηχήσει το 112

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Σκάλα Χαλκιδικής, σύμφωνα με νεότερη άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η φωτιά ξέσπασε σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 12:30, στην περιοχή Σκάλα του Δήμου Αριστοτέλη.

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Για την αντιμετώπισή της είχαν κινητοποιηθεί 43 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Επιχειρούν 43 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. September 12, 2026

Νωρίτερα είχε ενεργοποιηθεί το 112, με το προειδοποιητικό μήνυμα να καλεί όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.