Αντίπαρος: Νεκρός σε τροχαίο ο δήμαρχος Αναστάσιος Φαρούπος

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην Αντίπαρο η είδηση του θανάτου του δημάρχου του νησιού, Αναστάσιου Φαρούπου, σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο Αναστάσιος Φαρούπος έχασε τη ζωή του το Σάββατο (12/9), ενώ επέβαινε στη μοτοσικλέτα του.

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Οι συνθήκες του δυστυχήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος Αντιπάρου βρισκόταν μόνος του στη μοτοσικλέτα όταν, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, έχασε τον έλεγχό της και έπεσε στο οδόστρωμα.

Από την πτώση τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε στο σημείο.

Οι πρώτες ενδείξεις δεν παραπέμπουν σε εμπλοκή δεύτερου οχήματος. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή στην Αθήνα.

Είχε εκλεγεί τρεις φορές δήμαρχος

Ο Αναστάσιος Φαρούπος είχε εκλεγεί για πρώτη φορά δήμαρχος Αντιπάρου το 2014, ενώ οι κάτοικοι του νησιού ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 και του 2023.

Η αιφνίδια απώλειά του βυθίζει στο πένθος την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία του νησιού, το οποίο υπηρέτησε επί σειρά ετών από τη θέση του δημάρχου.

Η επαγγελματική διαδρομή του

Ο Αναστάσιος Φαρούπος γεννήθηκε στην Αντίπαρο το 1965 και αποφοίτησε από το Λύκειο Πάρου το 1982. Σπούδασε στο Τμήμα Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηρακλείου, από όπου αποφοίτησε το 1987.

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Διατηρούσε φοροτεχνικό γραφείο από το 1993 έως το 2005, ενώ είχε διατελέσει οικονομικός διευθυντής της Κοινοτικής Επιχείρησης Αντιπάρου. Από τον Οκτώβριο του 2005 εργαζόταν στο υπουργείο Οικονομικών.

Ήταν μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και κάτοχος άδειας λογιστή-φοροτεχνικού Α’ τάξης. Ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.