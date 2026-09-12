Γιώργος Μαζωνάκης: Τη Δευτέρα στη Νίκαια το τελευταίο αντίο στο «Παιδί της νύχτας»

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 13:00, θα τελεστεί η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη.

Το τελευταίο αντίο στο «Παιδί της νύχτας» θα ειπωθεί στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του δημοφιλούς τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης.

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Στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών η ταφή

Μετά την ολοκλήρωση της εξόδιου ακολουθίας, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα μεταφερθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή του.

Η Νίκαια, ο τόπος όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο αγαπημένος καλλιτέχνης, θα αποτελέσει και τον τόπο του τελευταίου αποχαιρετισμού του.

Αναμένεται η ανακοίνωση της οικογένειας

Η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας για την κηδεία αναμένεται να εκδοθεί, καθώς η οριστικοποίηση των λεπτομερειών καθυστέρησε λόγω της απαραίτητης νεκροψίας-νεκροτομής.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε έπειτα από ανακοπή καρδιάς σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, με τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του να παραμένουν υπό διερεύνηση.