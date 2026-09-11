Ντοκουμέντο DEBATER: Ο Μαζωνάκης ήταν στο ιατρείο και ο Θεοδωρόπουλος ήταν σε καφέ για 44 λεπτά

Ένα νέο, κρίσιμο στοιχείο για τη σύνθεση του χρονολογίου πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη περιλαμβάνεται στη δικογραφία που βρίσκεται στη διάθεση του DEBATER.

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρισκόταν στο κατάστημα Le Rose, στην οδό Καψάλη στο Κολωνάκι, από τις 13:59 έως τις 14:43 της 9ης Σεπτεμβρίου 2026.

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Στη δικογραφία έχουν ενσωματωθεί δύο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα. Το πρώτο φέρει ώρα 13:59:38 και το δεύτερο 14:43:39, αποτυπώνοντας την παρουσία του γιατρού στο κατάστημα επί περίπου 44 λεπτά. Screenshot

Το πρώτο καρέ του βιντεοληπτικού υλικού με ώρα 13:59:38. Screenshot

Το δεύτερο καρέ, στο οποίο καταγράφεται ώρα 14:43:39.

Διευκρινίζεται ότι από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει οποιαδήποτε σύνδεση ή εμπλοκή του συγκεκριμένου καταστήματος με την ερευνώμενη υπόθεση.

Η κατάθεση του ταξιτζή και η ώρα 13:55

Η χρονική περίοδος που καταγράφεται στο βίντεο αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν συνδυαστεί με την κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Κολωνάκι.

Ο οδηγός κατέθεσε ότι αποβίβασε τον τραγουδιστή στη διεύθυνση του ιατρείου, στην Καρνεάδου 11, στις 13:55. Επομένως, το πρώτο καρέ τοποθετεί τον Ηλία Θεοδωρόπουλο στο Le Rose μόλις τέσσερα λεπτά μετά την ώρα κατά την οποία, σύμφωνα με τον ταξιτζή, ο Μαζωνάκης έφτασε στη συγκεκριμένη διεύθυνση.

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Το βίντεο επιβεβαιώνει ότι ο γιατρός βρισκόταν εκτός ιατρείου κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν αποδεικνύει, ωστόσο, τι συνέβαινε εκείνη την ώρα μέσα στο ιατρείο, ούτε προσδιορίζει από μόνο του πότε ακριβώς επέστρεψε ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

Τι είχε καταθέσει ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος

Στο τμήμα της δικογραφίας που συνοψίζει την αρχική κατάθεση του Ηλία Θεοδωρόπουλου αναφέρεται ότι ο ίδιος υποστήριξε πως:

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δεν γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη και ότι ο τραγουδιστής ήταν ασθενής της συζύγου του,

η γραμματέας του ιατρείου κάλεσε το ΕΚΑΒ όταν ο Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή,

ο ίδιος πραγματοποίησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι την άφιξη των διασωστών,

στον χώρο βρίσκονταν ο ίδιος, η σύζυγός του, η γραμματέας και δύο βοηθοί του ιατρείου.

Στη συγκεκριμένη συνοπτική αποτύπωση της κατάθεσής του δεν προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απουσίαζε από το ιατρείο ούτε η ακριβής ώρα επιστροφής του.

Όπως έχει ήδη γράψει το DEBATER για τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορουμένων, η υπερασπιστική θέση του Ηλία Θεοδωρόπουλου είναι ότι δεν είχε συμμετοχή στη θεραπευτική διαδικασία, ότι εκείνη την ημέρα είχε τρία δικά του ραντεβού και ότι είχε αποχωρήσει για φαγητό. Υποστηρίζει επίσης ότι ενημερώθηκε για την κατάρρευση του τραγουδιστή ενώ βρισκόταν εκτός ιατρείου.

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Το βιντεοληπτικό υλικό επιβεβαιώνει την παρουσία του στο κατάστημα κατά το διάστημα 13:59-14:43. Τα ερωτήματα που παραμένουν προς διερεύνηση αφορούν την ακριβή ώρα επιστροφής του, το πότε ενημερώθηκε για την κατάρρευση και όσα συνέβησαν μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Τον βρήκαν να πραγματοποιεί ΚΑΡΠΑ

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έλαβε σήμα στις 16:23 και έφτασε στο ιατρείο στις 16:26. Οι διασώστες κατέθεσαν ότι, όταν μπήκαν στον χώρο, βρήκαν τον Ηλία Θεοδωρόπουλο να πραγματοποιεί ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Οι ίδιοι ενημερώθηκαν ότι είχε προηγηθεί περίπου δεκάλεπτη προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χορήγηση αδρεναλίνης, χωρίς να διευκρινιστεί πότε ακριβώς είχε γίνει η πρώτη χορήγηση. Κατά τη δική τους κατάθεση, ο γιατρός χορήγησε ακόμη μία ενέσιμη ουσία, την οποία προσδιόρισε ως αδρεναλίνη, παρουσία τους.

Η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων, ο χρόνος κατάρρευσης του τραγουδιστή και η ιατρική διαχείρισή του αποτελούν αντικείμενο της ανακριτικής έρευνας.

Στους δύο γιατρούς έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία. Η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη και αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Όλες οι εξελίξεις για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.