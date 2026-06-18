Νέα υπόθεση Πελικό στη Βρετανία: «Είδα έναν άγνωστο να με βιάζει και ο άντρας μου παρακολουθούσε»

Μια ανατριχιαστική υπόθεση συζυγικής κακοποίησης και ομαδικών βιασμών, που παρουσιάζει τρομακτικές ομοιότητες με την ιστορία της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, έρχεται στο φως της δημοσιότητας στη Βρετανία.

Το θύμα, μια νεαρή μητέρα που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Λούσι», σπάει τη σιωπή της στο δίκτυο ITV και περιγράφει τον πολυετή εφιάλτη που βίωνε εν αγνοία της μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

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Η αποκάλυψη της υπόθεσης οδήγησε στην καταδίκη του συζύγου της σε 15 χρόνια κάθειρξη.

Ωστόσο, για τη «Λούσι», ο Γολγοθάς δεν έχει τελειώσει, καθώς δεκάδες άλλοι δράστες που συμμετείχαν στην κακοποίησή της παραμένουν ελεύθεροι.

Το χρονικό της φρίκης

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του συζύγου ξεκίνησε το 2021, όταν η γυναίκα ξύπνησε ξαφνικά και αντιλήφθηκε έναν άγνωστο άνδρα να τη βιάζει, ενώ ο σύζυγός της παρακολουθούσε ατάραχος μέσα στο δωμάτιο.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και η «Λούσι» οχυρώθηκε στο παιδικό δωμάτιο, καλώντας έντρομη τον πατέρα της και τις αρχές.

Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, η κακοποίηση ήταν συστηματική και μακροχρόνια.

Ο σύζυγός της τη νάρκωνε κρυφά με υγρό καθαρισμού αυτοκινήτου έως και τρεις φορές την εβδομάδα, προκειμένου να προσκαλεί αγνώστους στο σπίτι τους για να την κακοποιούν σεξουαλικά, την ώρα που τα παιδιά τους κοιμόταν σε διπλανά δωμάτια.

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«Κοιτάζω φωτογραφίες και δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Ξυπνούσα με πόνους και αναρωτιόμουν γιατί ήμουν τόσο άρρωστη για χρόνια», εξομολογείται η ίδια.

Η βία, μάλιστα, είχε ξεκινήσει πριν από τον γάμο τους, με τη «Λούσι» να αποκαλύπτει ότι αναγκάστηκε να μετατρέψει τις γαμήλιες φωτογραφίες σε ασπρόμαυρες για να κρύψει τις μελανιές από τον ξυλοδαρμό που είχε υποστεί δύο ημέρες πριν την τελετή.

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Ποιοι είναι οι πιθανοί δράστες

Με βάση τα στοιχεία από την ηλεκτρονική αλληλογραφία του συζύγου και τις μετέπειτα ομολογίες του μέσα από τη φυλακή, η πρακτική αυτή συνεχιζόταν για χρόνια.

Η ίδια φοβάται ότι ο αριθμός των ανδρών που πέρασαν από το κρεβάτι της μπορεί να αγγίζει τους εκατοντάδες.

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«Κάθε μέρα περπατώ στον δρόμο με τον φόβο ότι ο άνθρωπος που θα με κοιτάξει μπορεί να είναι ένας από αυτούς. Αυτοί οι άνδρες κυκλοφορούν ελεύθεροι, πιστεύοντας ότι θα μείνουν ατιμώρητοι, και ίσως συνεχίζουν τη δράση τους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε μια από τις πιο συγκλονιστικές αποκαλύψεις, η «Λούσι» περιγράφει πώς ένα βράδυ, νιώθοντας εξαιρετικά αδύναμη και άρρωστη, του ζήτησε να την προσέχει γιατί ένιωθε ότι θα πεθάνει.

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Εκείνος, εκμεταλλευόμενος την κατάστασή της, κάλεσε ακόμη έναν άνδρα να τη βιάσει.

Στο στόχαστρο οι χειρισμοί της αστυνομίας

Η υπόθεση φέρνει στην επιφάνεια και σοβαρά ερωτήματα για την επάρκεια των αστυνομικών ερευνών. Το θύμα εκφράζει την έντονη απογοήτευσή της για το γεγονός ότι οι αρχές δεν πήραν δακτυλικά αποτυπώματα από το κρεβάτι της το 2021, παρά το γεγονός ότι γνώριζαν για την εισβολή του αγνώστου. Η ίδια μάλιστα κράτησε και μετέφερε το συγκεκριμένο έπιπλο στο νέο της σπίτι, ελπίζοντας ότι θα αξιοποιηθεί για τον εντοπισμό των ενόχων.

Αν και μεταγενέστερα ταυτοποιήθηκαν δείγματα DNA που ανήκουν σε διάφορα πρόσωπα, τα προφίλ αυτά παραμένουν προς το παρόν μη ταυτοποιημένα.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η αρμόδια αστυνομική δύναμη σημειώνει: «Ένας άνδρας έλαβε σημαντική ποινή φυλάκισης για τα εγκλήματά του, όμως οι έρευνές μας παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Είμαστε δεσμευμένοι να εξαντλήσουμε κάθε μέσο για να εντοπίσουμε οποιονδήποτε άλλον εμπλέκεται στην κακοποίηση του θύματος».