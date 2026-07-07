Νεκρή η 39χρονη που καταζητείτο για τη βόμβα κατά του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό – Εντοπίστηκε θαμμένη στο Κίεβο

Νεκρή βρέθηκε η ύποπτη για η βόμβα κατά του Ουκρανού ολιγάρχη , Βαντίμ Γερμολάεφ, στο Μονακό, με την σορό της να εντοπίζεται θαμμένη στην περιφέρεια του Κιέβου, το βράδυ της Δευτέρας, 6 Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Telegram.

Στο σώμα της 39χρονης Αναστασίας Μπερεζόβσκα, υπάρχει τραύμα από πυροβολισμό, σύμφωνα με τα ουκρανικά ΜΜΕ.

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Επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι για τη δολοφονία της: ένας εν ενεργεία αξιωματικός της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Στρατού (ΓΟΥΡ) και ένας πρώην υπάλληλος των ουκρανικών αρχών επιβολής του νόμου.

Η 39χρονη είναι ύποπτη ότι άφησε ένα πακέτο στην είσοδο μιας πολυκατοικίας το βράδυ στις 29 Ιουνίου, πριν διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος με τα πόδια και στη συνέχεια οδηγήσει προς τη Γερμανία.

🚨🇲🇨🇺🇦 | Un terrorista hizo estallar una mochila bomba cargada de pernos y metralla frente a un hotel de lujo en Mónaco, hiriendo gravemente al millonario ucraniano Vadim Ermolaev junto a su esposa e hijos, siendo este sancionado por el gobierno de Zelenski y la Unión Europea en… pic.twitter.com/o0sZIB5IpB June 30, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μπερεζόφσκα έφτασε στην Ουκρανία την 1η Ιουλίου.

Ο Ουκρανός εκατομμυριούχος Βαντίμ Γερμολάιεφ, ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις, η σύντροφός του και ο γιος του τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Είχε εκδοθεί «κόκκινη ειδοποίηση» της Ιντερπόλ για τη Μπερεζόβσκα, η οποία μιλά γερμανικά και καταζητείτο για απόπειρα δολοφονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο δρόμο με εγκληματική πρόθεση και εγκληματική συνωμοσία.

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Qui est Vadim Ermolaev, le riche oligarque ukrainien blessé lors de l'explosion d'un colis piégé à Monaco ? pic.twitter.com/sCf0syhcI7— BFM (@BFMTV) June 30, 2026