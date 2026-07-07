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Νεκρή η 39χρονη που καταζητείτο για τη βόμβα κατά του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό – Εντοπίστηκε θαμμένη στο Κίεβο

Η σορός της έφερε τραύμα από πυροβολισμό

Νεκρή η 39χρονη που καταζητείτο για τη βόμβα κατά του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό – Εντοπίστηκε θαμμένη στο Κίεβο
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:13

Νεκρή βρέθηκε η ύποπτη για η βόμβα κατά του Ουκρανού ολιγάρχη , Βαντίμ Γερμολάεφ, στο Μονακό, με την σορό της να εντοπίζεται θαμμένη στην περιφέρεια του Κιέβου, το βράδυ της Δευτέρας, 6 Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Telegram.

Στο σώμα της 39χρονης Αναστασίας Μπερεζόβσκα, υπάρχει τραύμα από πυροβολισμό, σύμφωνα με τα ουκρανικά ΜΜΕ.

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Επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι για τη δολοφονία της: ένας εν ενεργεία αξιωματικός της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Στρατού (ΓΟΥΡ) και ένας πρώην υπάλληλος των ουκρανικών αρχών επιβολής του νόμου.

Η 39χρονη είναι ύποπτη ότι άφησε ένα πακέτο στην είσοδο μιας πολυκατοικίας το βράδυ στις 29 Ιουνίου, πριν διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος με τα πόδια και στη συνέχεια οδηγήσει προς τη Γερμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μπερεζόφσκα έφτασε στην Ουκρανία την 1η Ιουλίου.

Ο Ουκρανός εκατομμυριούχος Βαντίμ Γερμολάιεφ, ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις, η σύντροφός του και ο γιος του τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Είχε εκδοθεί «κόκκινη ειδοποίηση» της Ιντερπόλ για τη Μπερεζόβσκα, η οποία μιλά γερμανικά και καταζητείτο για απόπειρα δολοφονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο δρόμο με εγκληματική πρόθεση και εγκληματική συνωμοσία.

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Ο αναπληρωτής εισαγγελέας του Μονακό, Μόργκαν Ρέιμοντ, δήλωσε ότι η γυναίκα ήταν μεταμφιεσμένη σε άνδρα όταν φέρεται να διέπραξε την επίθεση.

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Μετά την έκρηξη, η σύντροφος του Γερμολάιεφ, η 46χρονη Ουκρανίδα Άννα Νασόμπινα, η οποία διαμένει στο Λονδίνο, παλεύει για τη ζωή της, αφού τα πόδια της ακρωτηριάστηκαν λόγω των τραυματισμών της. Ο γιος του ζευγαριού, ο 13χρονος Άριελ, υπέστη επίσης ελαφρά τραύματα.

Υπάρχουν υποψίες ότι η βομβιστική επίθεση θα μπορούσε να σχετίζεται με διαμάχες σχετικά με μια επιχείρηση τηλεφωνικού κέντρου στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, στην οποία εμπλέκονταν ο Γερμολάιεφ και ο γιος του, Άρτουρ, 35 ετών.

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