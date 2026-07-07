Washington Post: Ο Τραμπ θα τεστάρει την αντοχή του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο της Άγκυρας

Για μια ακόμα δύσκολη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζονται οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, που σήμερα και αύριο θα βρίσκονται στην Άγκυρα για την κρίσιμη Σύνοδο.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή της η Washington Post, ο πρόεδρος των ΗΠΑ που δεν έχει κρύψει την ενόχλησή του για τις πολιτικές της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας αντιμετωπίζει τις Συνόδους ως ευκαιρία να ασκήσει πίεση και να δοκιμάσει τις αντιδράσεις των συμμάχων του.

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Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να θεωρεί πως οι ευρωπαϊκές χώρες δεν συνεισφέρουν αρκετά στην κοινή άμυνα, παρά τη σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών τα τελευταία χρόνια.

Συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου σημειώνουν πως ο ίδιος απολαμβάνει να πιέζει τους ηγέτες του ΝΑΤΟ και να τους βλέπει να τρέχουν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους.

Η Washington Post επισημαίνει ότι, αν και οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ δεν αναμένουν απειλές για αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμμαχία, όπως είχε συμβεί το 2018, επικρατεί ανησυχία για την απρόβλεπτη στάση του Αμερικανού προέδρου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Αμερικανό ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αναχωρώντας από την Ουάσινγκτον για την Άγκυρα, ο πρόεδρος Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι κάνει το ταξίδι για έναν λόγο: τον Τούρκο πρόεδρο. «Πάω εξαιτίας του Ερντογάν», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο ηγέτη «έναν φίλο» και «έναν σεβαστό ηγέτη», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε θέματα άμυνας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος επισκέπτεται την Άγκυρα έπειτα από 17 ολόκληρα χρόνια, αναμένεται να αφιχθεί στις 14:15. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα 15:00 θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και στις 15:15 θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Το ίδιο βράδυ, στις 19:05, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ.

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Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να πει στον Τούρκο πρόεδρο ότι θέλει να αποκαταστήσει την πρόσβαση της Τουρκίας στα μαχητικά αεροσκάφη F-35, αναιρώντας την απαγόρευση που επέβαλε το 2019.

Επίσης, αναμένεται να ανακοινωθεί και η πώληση δεκάδων κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά KAAN.

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Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας, όπως το ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία:

«(7 Ιουλίου 2026, Τρίτη)

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