Δίκη Λιγνάδη: Στο εδώλιο ξανά για τρεις βιασμούς ανηλίκων – Έγινε δεκτή η εισαγγελική έφεση

Δεκτή έγινε η εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί στην δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο που θα οδηγήσει τον ηθοποιό και πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου ξανά στο εδώλιο για τους τρεις βιασμούς ανηλίκων.

Η δίκη διακόπηκε για αύριο (18/6) ώστε να εξεταστεί από το δικαστήριο το αίτημα της υπεράσπισης για τον διορισμό ειδικού συμβούλου, ψυχολόγου ή ψυχιάτρου, ως πραγματογνώμονα. Η εισαγγελέας της έδρας τάχθηκε υπέρ του αιτήματος, προτείνοντας ωστόσο την αναβολή της διαδικασίας ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία των μαρτύρων. Όπως ανέφερε, οι καταγγέλλοντες είχαν εξεταστεί πρωτοδίκως με φυσική παρουσία και όχι μέσω ανάγνωσης των καταθέσεών τους

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Ο Δημήτρης Λιγνάδης, σε πρώτο βαθμό, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή για βιασμούς δύο 17χρονων το 2015 σε Αθήνα και Επίδαυρο, ενώ αθωώθηκε κατά πλειοψηφία για βιασμό σε βάρος ενός 15χρονου. Στην απόφαση ασκήθηκε έφεση από την Εισαγγελία Εφετών στο σκέλος που αφορά την αθώωση του καλλιτέχνη αλλά και ως προς το ύψος της ποινής που επέβαλε το ΜΟΔ.

Η πρόταση της εισαγγελίας

Στην προηγούμενη συνεδρίαση της δίκης Λιγνάδη, η εισαγγελέας της έδρας του ΜΟΕ ζήτησε από το δικαστήριο να κηρύξει απαράδεκτη την εισαγγελική έφεση ως προς την επανεξέταση της αθώωσης και να δεχθεί μόνο το σκέλος που ζητά υψηλότερη ποινή.

Κατά τη σημερινή δικάσιμο, αμέσως μετά την απόφαση επί της εισαγγελικής έφεσης, η υπεράσπιση του Λιγνάδη, επικαλούμενη διάταξη που προνοεί για την εξέταση και προετοιμασία των «ευάλωτων μαρτύρων» από ειδικό επιστήμονα ενόψει της δίκης, ζήτησε να διοριστεί ειδικός σύμβουλος (ψυχολόγος/ψυχίατρος) ως πραγματογνώμονας ώστε να κρίνει την αντιληπτική ικανότητα και ψυχική κατάσταση των καταγγελλόντων.

Οι δικηγόροι των καταγγελλόντων δεν αντιτάχθηκαν στο αίτημα, θέτοντας το ζήτημα «στην κρίση του δικαστηρίου».

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα και ακολούθως να δοθεί επ’ αόριστον αναβολή της δίκης ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος.

«Οι μάρτυρες εξετάστηκαν στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο με φυσική παρουσία χωρίς να αναγνωστούν οι καταθέσεις τους. Θα πρέπει να διοριστεί ειδικός ψυχολόγος ως πραγματογνώμονας και να αναβληθεί η υπόθεση προκειμένου αυτός να τους προετοιμάσει για την εξέταση και να παρίσταται στην εξέτασή τους από το δικαστήριο», ανέφερε η εισαγγελέας.

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Παράλληλα, ζήτησε να πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής κοινωνική έρευνα στους καταγγέλοντες, τονίζοντας ότι η διάταξη που επικαλέστηκε η υπεράσπιση του καλλιτέχνη προβλέπει πλην της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας για τους «ευάλωτους μάρτυρες» που πλέον είναι ενήλικες.

Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση για αύριο, οπότε θα αποφασίσει επί του αιτήματος της υπεράσπισης.