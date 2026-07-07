Μετρό Πανόρμου: Γυναίκα καταγγέλλει ότι κλείστηκε στο ασανσέρ για 50 λεπτά (βίντεο)

Βίντεο που δείχνει μία επιβάτιδα εγκλωβισμένη μέσα σε ανελκυστήρα στον σταθμό Μετρό Πανόρμου κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, με τη γυναίκα να καταγγέλλει ότι παρέμεινε εγκλωβισμένη για περίπου 50 λεπτά.

Στην ανάρτησή της αναφέρει χαρακτηριστικά:

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«Αυτό το βίντεο το ανέβασα μόνο και μόνο γιατί κανείς δε μιλάει σ’ αυτή τη χώρα και κανείς δεν κάνει μία μήνυση εκεί που πρέπει γιατί κλείστηκα 50 λεπτά σήμερα στο μετρό και δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος να μας βγάλει έξω μόνο οι περαστικοί μας βοήθησαν πρέπει να ντρέπονται όλοι για τα χάλια μας το πρόβλημα τους είναι μόνο να τσεκάρουν τα εισιτήρια Ελλάδα τα χάλια σου!»

Στο βίντεο, πάντως, διακρίνονται υπάλληλοι του Μετρό μαζί με τη σταθμάρχη να βρίσκονται στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, μέχρι να ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός των επιβατών.

Σύμφωνα με πηγές του DEBATER από τις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.), ο συγκεκριμένος ανελκυστήρας παρουσίασε τεχνική βλάβη το πρωί του Σαββάτου στον σταθμό Πανόρμου.

Όπως επισημαίνεται, η σταθμάρχης ενημέρωσε άμεσα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, την εξωτερική εταιρεία που είναι αρμόδια για την αποκατάσταση των βλαβών και παρέμεινε στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, προσπαθώντας να συνδράμει τους επιβάτες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Πυροσβεστική έφτασε στον σταθμό περίπου 15 λεπτά μετά την ενημέρωσή της και, σε συνεργασία με τους τεχνικούς της εξωτερικής εταιρείας, προχώρησε στον ασφαλή απεγκλωβισμό των επιβατών.