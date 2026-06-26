Σκόπελος: 19χρονη κατήγγειλε βιασμό από συνάδελφό της – Ξύπνησε στο σπίτι του μόνο με το εσώρουχο

Ενώπιον των δικαστικών αρχών του Βόλου βρίσκεται υπόθεση καταγγελίας βιασμού στη Σκόπελο, με κατηγορούμενο έναν 28χρονο και θύμα μια 19χρονη εποχική εργαζόμενη.

Ο Εισαγγελέας Βόλου άσκησε σε βάρος του συλληφθέντος ποινική δίωξη για το κακούργημα του τετελεσμένου βιασμού.

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Ο 28χρονος παραπέμφθηκε στον Ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, παραμένοντας υπό κράτηση μέχρι τότε.

Το χρονικό της καταγγελίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγγελίας, η 19χρονη είχε μεταβεί στο νησί των Σποράδων για εποχική απασχόληση και εργαζόταν στην ίδια επιχείρηση με τον κατηγορούμενο.

Οι δυο τους είχαν κοινωνική επαφή, καθώς ο 28χρονος ήταν συγκάτοικος του συντρόφου της νεαρής γυναίκας.

Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης. Η 19χρονη, μετά από νυχτερινή έξοδο κατά την οποία κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, μετέβη στο διαμέρισμα όπου διέμενε ο σύντροφός της για να τον περιμένει.

Εκεί βρισκόταν μόνο ο 28χρονος, ο οποίος την ενημέρωσε ότι ο σύντροφός της δεν θα επέστρεφε για το βράδυ. Λόγω της κατάστασης μέθης στην οποία βρισκόταν, η κοπέλα παρέμεινε στο σπίτι και αποκοιμήθηκε.

Όπως κατήγγειλε η ίδια στις αστυνομικές αρχές, το επόμενο πρωί ξύπνησε χωρίς να θυμάται τι είχε μεσολαβήσει, διαπιστώνοντας ωστόσο ότι το παντελόνι της είχε αφαιρεθεί.

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Οι ενέργειες των αρχών και η γραμμή της υπεράσπισης

Μετά την άμεση προσφυγή της 19χρονης στην αστυνομία, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 28χρονου.

Παράλληλα, για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, διατάχθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης του θύματος, καθώς και εργαστηριακός έλεγχος στα ρούχα της.

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Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις σε βάρος του αποδιδόμενες πράξεις.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, ο 28χρονος ισχυρίζεται ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως γενετήσια πράξη και υποστηρίζει πως ζήτησε από τη 19χρονη να φύγει από το σπίτι μόλις έγινε γνωστό ότι ο σύντροφός της θα απουσίαζε.

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Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.