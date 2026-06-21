«Με χάιδευε στο στήθος για να με ευλογήσει» – Σοκάρουν τα τέσσερα κορίτσια που κατήγγειλαν πρώην αρχιμανδρίτη για βιασμό

Φρίκη έχει προκαλέσει η καταγγελία τεσσάρων κοριτσιών εις βάρος πρώην αρχιμανδρίτη για βιασμό.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην καταγγελία τα περιστατικά έγιναν το 2017, με τις καταγγέλουσες να είναι ανήλικες. «Ένα βράδυ που είχα πάει δήθεν για να του το διαβάσω, να του διαβάσω και να του τρίψω τα πόδια, αποφάσισε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της σεξουαλικής πράξης. Με έβαλε να στηρίζομαι στα χέρια μου στο κρεβάτι του. Εκείνος προσπαθούσε να βάλει το μόριό του μέσα μου, αλλά δεν επιτεύχθηκε αυτό. Δεν είχε και εκείνος πολλές δυνάμεις» ανέφερε ένα από τα θύματα στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA για να προσθέσει:

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«Ξεκίνησε να με φιλάει ξεκάθαρα, στο στόμα. Έβαζε τα χέρια του μέσα απ’ την μπλούζα μου. Μου ζήταγε να βγάζω το σουτιέν μου. Με χάιδευε ανάμεσα στα πόδια μου. Πάνω απ’ τη φούστα, κάτω απ’ τη φούστα. Αυτά γινόντουσαν στο δωμάτιό του, είτε μέσα σε ένα δωμάτιο σαν γραφείο, το οποίο χρησιμοποιούσε και ως εξομολογητήριο. Και είχε την πολυθρόνα του δίπλα σε ένα εικονοστάσι με την εικόνα της Παναγίας πάνω.

Φτάσαμε σε ένα σημείο όταν εγώ ήμουνα 16 χρονών, το καλοκαίρι. Ήμασταν στο κέντρο φιλοξενίας των μελών του συλλόγου. Ήταν ένα μεσημέρι που ήμασταν μόνοι μας, στο κρεβάτι του. Με έβαζε συνήθως και ξάπλωνα δίπλα του, που πήρε το χέρι μου και το έβαλε πάνω από το γεννητικό του όργανο. Και σταδιακά μου έλεγε να το χαϊδεύω, να το βάζω μέσα απ’ το εσώρουχό του, και με καθοδηγούσε πώς να τον ικανοποιώ και να τον ευχαριστώ».

«Αυτοί που πιστεύω το ξέρανε ήταν οι άνθρωποι που μένανε στο ίδιο σπίτι μαζί του. Και πρώτον, γιατί μόλις τους το είπαμε, ούτε πολύ εξεπλάγησαν ούτε μας στήριξαν, κανένας. Μερικοί από αυτούς έχουνε πάει και μένουν μαζί του τώρα. Και επίσης ήτανε στο σπίτι την ώρα που γινόντουσαν όλα αυτά, πολύ συχνά. Σε ένα σπίτι χωρίς ηχομόνωση, σε ένα σπίτι που πολλές φορές εκείνοι μας παίρναν τηλέφωνο και μας λέγαν να πάμε, κανονίζανε ποια κοπέλα θα πάει να του τρίψει τα πόδια» υποστήριξε μια άλλη κοπέλα.

«Με προέτρεπε να φοράω φαρδιά ρούχα, να μη φοράω φανελάκι για να μπορεί να με ακουμπάει πιο εύκολα, και μου έλεγε κιόλας ότι δε-δεν καταλαβαίνει το λόγο που εγώ φοράω στηθόδεσμο. Με φίλησε πολύ έντονα στο στόμα, και αισθησιακά. Εγώ πάγωσα γιατί δε με είχαν ξανά φιλήσει στο στόμα και ειδικά αυτός ο άνθρωπος. Και άρχισα να κλαίω πάρα πολύ και του έλεγα ότι δε νιώθω καλά και δε θέλω. Και εκείνος συνέχιζε. Ναι, ενώ έκλαιγα πάρα πολύ και μάλιστα νευρίασε που έκλαιγα και μάλιστα μια φορά με είχε πάρει, είχε βάλει τους μηρούς μου στη γεννητική περιοχή και λικνιζόταν. Με είχε πάρει αγκαλιά υποτίθεται, σαν παππούς μου. Έτσι έλεγε. Και εγώ αισθανόμουν το πέος του να έχει σκληρύνει στα οπίσθιά μου» είπε μια άλλη κοπέλα για να προσθέσει:

«Έβαλε το χέρι του να με χαϊδέψει αρχικά πάνω από την μπλούζα, και μετά έβαλε το χέρι του μέσα απ’ την μπλούζα μου πάνω από το στηθόδεσμο, λέγοντάς μου παράλληλα ότι οι μαστοί είναι γαλακτοφόροι αδένες, ότι είναι σαν μπουκάλια για το θηλασμό των μωρών και ότι όποιος τους βλέπει διαφορετικά είναι ανώμαλος.

Έπρεπε οι φούστες να είναι σίγουρα κάτω από το γόνατο, ούτε καν πάνω στο γόνατο. Έπρεπε να μην είναι τα ρούχα μας της μόδας. Εμένα άρχισε να μ’ αρέσει ένα αγόρι, απλά σαν παιδάκι, δηλαδή πολύ πλατωνικά. Ήμουν τετάρτη δημοτικού τότε. Παιδάκι, δέκα χρονών. Άρχισε να μού αρέσει. Κάπως το έμαθαν και ουσιαστικά μου κάνανε πολλές νύξεις και πολλά μαθήματα για το ότι πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι σεξουαλικοποιώ τα αγόρια και ότι όλο αυτό δεν είναι χριστιανικό, είναι αμαρτωλό και ότι θα με οδηγήσει σε άλλα μονοπάτια.

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Μας πρότρεπαν να μη μιλάμε στους γονείς μας για ό,τι συμβαίνει στο ναό, γιατί τους επηρεάζουμε αρνητικά, τους διώχνουμε από το Θεό, από το δρόμο του Θεού, γιατί τους σκανδαλίζουμε. Ήθελα στην τρίτη λυκείου να περάσω ιατρική. Ήθελαν να γίνουμε οι περισσότεροι παιδαγωγοί, αρχικά για να γαλουχούμε τους μαθητές με τον τρόπο τον οποίο όριζε αυτός ο παπάς. Με κάλεσε το καλοκαίρι στο κέντρο αυτό φιλοξενίας ένα απόγευμα, έχοντας την πρόθεση να μου μιλήσει και να με συγχωρήσει για το ότι τον είχα απογοητεύσει και μου είπε να πλησιάσω. Έτρωγε ένα γλυκό, ένα τσιζκέικ. Μου είπε πλησίασε και όπως πλησίασα μου είπε να ανοίξω το στόμα μου και πήρε την μπουκιά του και μου την έφτυσε στο στόμα και εγώ απευθείας την έφτυσα πάνω του. Άρχισε να φωνάζει πάρα πολύ. Μου έλεγε τι έκανες, τι είναι αυτά που κάνεις και μου έλεγε ότι είμαι ανώμαλη και ότι για να ξεπεράσω τις ανωμαλίες μου και να πλησιάσω τον Θεό πρέπει να αφεθώ σε αυτό που έχουμε».