Φωτιά στην Κερατέα: Εντοπίστηκε νεκρός ένας ηλικιωμένος στην περιοχή Τογάνι – Καίγονται σπίτια και μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 8/8 από τη φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα καθώς εντοπίστηκε η σορός ενός ηλικιωμένου σε πλινθόκτιστη κατασκευή όπου διέμενε μόνιμα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ενημέρωση της Πυροσβεστικής η σορός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Τογάνι.

Στο μεταξύ νέο μήνυμα του 112 έφτασε στα κινητά των πολιτών στις περιοχές Φέριζα και Όλυμπο στις 18:43 για εκκένωση προς το Λαγονήσι. «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Φέριζα και #Όλυμπος της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές αυτές απομακρυνθείτε προς #Λαγονήσι».

Από εκεί και πέρα έχουν εκκενωθεί οι περιοχές Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι και Συντερίνα, ενώ πριν από λίγο εστάλη νέο μήνυμα, προκειμένου όσοι βρίσκονται στην περιοχή ΑΤΕ του Δήμου Σαρωνικού να απομακρυνθούν μέσω Λεωφόρων Καραμανλή και Βρυούλων προς Παλαιά Φώκαια, ενώ στη συνέχεια το 112 ζήτησε από τους πολίτες στην Παλαιά Φώκαια να απομακρυνθούν μέσω Παραλιακής Οδού προς το Λαγονήσι.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων, ενώ για τον συντονισμό τους έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «Όλυμπος». Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Επιπλέον, ενισχύθηκαν περαιτέρω τα εναέρια μέσα που έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση. Συγκεκριμένα, έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για τον συντονισμό τους.

Αναλυτικά η ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Καλησπέρα σας και πάλι από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στα περισσότερα πεδία των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή.

Στην Αργολίδα η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί.

Στην Αχαΐα, στην Κεφαλονιά και στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας οι πυρκαγιές είναι σε ύφεση.

Στα Μέγαρα Αττικής η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη.

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημεριανές ώρες στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας, δίνουν μάχη 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος, 44 οχήματα, πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών οχημάτων με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Αττικής, και οι επίγειες δυνάμεις συντονίζονται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους.

Χρειάστηκε να εκδοθούν 8 μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από οικισμούς της περιοχής, προς ασφαλή κατεύθυνση.

Στην περιοχή της Κερατέας οι ριπές των ανέμων έφτασαν τα 7 bf και παραμένουν ισχυροί μέχρι και αυτή τη στιγμή.

Δυνάμεις του ΕΚΑΒ με μία (1) μηχανή, πέντε (5) ασθενοφόρα και μια (1) κινητή ιατρική μονάδα, έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Επίσης, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας αναπτύχθηκαν στην περιοχή και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιήσει 15 απεγκλωβισμούς και ακόμη πέντε (5) απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν από πυροσβέστες.

Δυστυχώς, πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας, κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα ηλικιωμένος, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του.

Η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και υποδομές θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Μόνο το τελευταίο 48ωρο έχουν εκδηλωθεί 114 νέες πυρκαγιές.

Η αυριανή ημέρα αναμένεται δυσκολότερη, με κόκκινο συναγερμό και ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές της Επικράτειας αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Για ακόμη μία φορά απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή θερμών εργασιών.

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς για την ασφάλεια όλων, θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.

Φωτιά στην Κερατέα: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Σε νέες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις προχώρησε η Τροχαία στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, λόγω των διαστάσεων που έχει πάρει η πυρκαγιά.

Συγκεκριμένα, η ΕΛΑΣ αναφέρει ότι για την περιοχή Κερατέας και Σαρωνικού ισχύουν οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

1.Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Κερατέας-Αναβύσσου.

2.Διακοπή κυκλοφορίας στη Λ. Λαυρίου(από οδό Βρυούλων έως Λ. Καραμανλή, περιοχή Αναβύσσου).

3.Διακοπή κυκλοφορίας στη Λ. Πλάκας στον οικισμό Τογάνι.

4.Λεωφόρο Αναβύσσου, από το ύψος της συμβολής της με την επαρχιακή Αναβύσσου από τον οικισμό της Φέριζας, τα οχήματα θα κινούνται μόνο προς Λαγονήσι.

5.Λεωφόρος Λαυρίου Καμαρίζας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Συντερίνα.

Επιπρόσθετα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Παλαιά Φώκαια** & οικισμούς Α.Τ.Ε., Χάρβαλο, Δημολάκι, Συντερίνα, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Θυμάρι, Τριανταφυλλιά, Λεγρενά, Χάρακας, Φέριζα.