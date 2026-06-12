Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κερατέα (φωτογραφίες+βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου στην Κερατέα Αττικής.

Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή της Πλάκας του Δήμου Λαυρεωτικής.

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ΦΩΤΟ: Πυροπροστασία δασών Λαυρεωτικής

ΦΩΤΟ: Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του δήμου Λαυρεωτικής Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 20 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 12, 2026

Κινητοποιήθηκαν 20 οχήματα με 62 πυροσβέστες, με 32 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 2 ελικόπτερα, με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ, καταφέρνοντας να την οριοθετήσουν.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα 12 Ιουνίου 2026 σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του δήμου Λαυρεωτικής

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 75 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ ελάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Παρά την γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).