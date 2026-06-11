Φωτιά στην Κερατέα: Καίει κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης – Επιχειρούν 3 ελικόπτερα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Πέμπτης 11/6 καθώς ξέσπασε φωτιά στην Κερατέα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέας Αττικής.

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Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και 3 Ε/Π.