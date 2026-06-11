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Φωτιά στην Κερατέα: Τέθηκε υπό μερικό έλεγχο

Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στην Κερατέα: Τέθηκε υπό μερικό έλεγχο
Viber/Emergency Alert
Γεράσιμος Λυμπέρης

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κερατέα Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17.45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 13 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

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Μάλιστα, μετά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής στο σημείο η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

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