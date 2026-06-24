Κερατέα: Καρέ καρέ οι κινήσεις της 43χρονης που κατηγορείται για δυο εμπρησμούς

Καρέ καρέ παρουσιάζονται σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας οι κινήσεις της 43χρονης που κατηγορείται για δυο εμπρησμούς στην Κερατέα.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο του ANT1 φαίνεται η 43χρονη γυναίκα να βάζει φωτιά σε υπαίθριο χώρο και στην συνέχεια να φεύγει από το σημείο.

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Η 43χρονη φαίνεται να προκάλεσε δυο διαφορετικές πυρκαγιές σε διάστημα μόλις 20 λεπτών, ενώ η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν ακαριαία, γεγονός που απέτρεψε την ανεξέλεγκτη επέκταση των μετώπων.

«Έβαλα τις δύο φωτιές και ξέσπασα στην πράξη μου αυτή για να μην ξεσπάσω στα παιδιά μου» ανέφερε μεταξύ άλλων η 43χρονη.